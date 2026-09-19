Dinamarca celebró el acuerdo "vinculante" con Trump sobre Groenlandia que impide que "adversarios" como Rusia y China establezcan bases en la isla

Estados Unidos y Dinamarca han alcanzado un acuerdo histórico que otorga a la potencia control permanente sobre la seguridad de Groenlandia. Según anunció el presidente Donald Trump en la red social X, el acuerdo "garantiza que Estados Unidos podrá hacer lo necesario para asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos".

Este pacto tiene como objetivo crucial impedir que adversarios norteamericano, como Rusia y China, establezcan alguna base militar o realicen inversiones sensibles en Groenlandia sin la aprobación expresa de Washington. "Desde ahora, ningún adversario norteamericano podrá jamás tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o hacer inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestro consentimiento por escrito", subrayó Trump.

Groenlandia, la isla más grande del mundo, se ha convertido en un punto estratégico clave en el Ártico debido a sus recursos naturales y su ubicación geográfica. Desde hace más de un siglo, diferentes mandatarios de Estados Unidos han reconocido la importancia geoestratégica de Groenlandia, pero ninguno había logrado asegurar un control tan extenso como el que se establece ahora.

Desde que el presidente regresó a la Casa Blanca, ha insistido en la importancia de que Estados Unidos ejerza un control sobre Groenlandia por motivos de estrategia, situación que generó preocupación en Dinamarca, un país que es aliado de la OTAN, lo que provocó una fuerte oposición dentro de la alianza militar.

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Tras el acuerdo, Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo del reino danés, expresaron su compromiso con el acuerdo y anunciaron que sería firmado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York que se llevará a cabo la próxima semana.

Lars Lokke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, comentó que la firma significa que "la próxima semana podría ser una buena semana".

"Esperamos que un largo período de incertidumbre sea sustituido por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte", señaló en sus cuentas de redes sociales.

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Por su parte, Mette Frederiksen, Primera ministra de Dinamarca, se refirió al acuerdo como "un pacto que al mismo tiempo reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".