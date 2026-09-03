Secretario de Energía de EE. UU. anuncia fecha en la que asegura se estabilizaría la red eléctrica venezolana tras acuerdo petrolero

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que el acuerdo entre Venezuela y la empresa norteamericana de equipos y servicios energéticos GE Vernova tiene como objetivo ayudar a estabilizar la maltrecha red eléctrica venezolana en seis meses a un año y reforzarla en los años siguientes.

"El plan es, de inmediato, en un plazo de seis a doce meses, centrarse en poner en funcionamiento los activos existentes sobre el terreno, volver a dejarlos en buen estado, estabilizar la red eléctrica y ampliar las horas de servicio", dijo Wright a periodistas el miércoles antes de regresar a Washington.

GE Vernova GEV.N fue una de las varias empresas que se comprometieron a expandir proyectos energéticos en Venezuela durante una ceremonia el miércoles en Caracas, encabezada por Delcy Rodríguez y Wright.

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El acuerdo tiene como objetivo rehabilitar la infraestructura, incluida la represa del Guri, construida en la década de 1960 que, según Wright, produce solo la mitad de la energía para la que fue diseñada, debido al envejecimiento de las turbinas y las líneas de transmisión.

Rodríguez calificó los acuerdos con GE Vernova como un "paso histórico". El mes pasado hizo un llamado a la conservación de energía debido a la sequía prevista por el fenómeno meteorológico de El Niño.

La red eléctrica ya sufría cortes de energía, y el llamado lo hizo después de dos terremotos que causaron miles de muertes en junio.

María Corina Machado, líder democrática venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, afirmó el jueves en un mensaje de vídeo que solo un "gobierno serio y democrático" puede proporcionar la estabilidad que necesitan los inversionistas en Venezuela.

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La Casa Blanca dijo que, según el acuerdo, GE Vernova planea poner en marcha 1 gigavatio de nueva energía en los primeros 24 meses y otros 5 GW durante los cuatro años siguientes.