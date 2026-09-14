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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Álex Saab

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declararía culpable ante tribunal de Miami donde se le acusa por lavado de activos

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Alex Saab - Foto: EFE
Alex Saab - Foto: EFE
La jueza a cargo del caso convocó para este martes 15 de septiembre a las 11:00 a. m., en Miami, un cambio en el cronograma que contemplaría el cambio de declaración de Alex Saab.

El caso de Alex Saab daría un giro radical luego de que se conociera este lunes que se declararía culpable en Miami, semanas después de declararse "no culpable" en ese mismo tribunal.

Saab se declararía culpable ante un tribunal en Miami por el delito de lavado de activos y conspiración para crear empresas ficticias, desviar fondos de contratos con el régimen de Venezuela y falsificar registros.

Según la información oficial, la jueza federal Kathleen M. Williams convocó para este martes 15 de septiembre a las 11:00 a. m., en Miami, un cambio en el cronograma que contemplaría el cambio de declaración de Alex Saab.

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No obstante, todavía se desconocen los detalles del reconocimiento de culpabilidad y los beneficios que obtendría por su decisión.

El pasado 22 de julio, el presunto testaferro de Nicolás Maduro se declaró “no culpable” de los delitos por los cuales se le acusa en Florida.

El documento judicial detalla que Saab se declaró “no culpable” de realizar operaciones para lavar dinero.

Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante la corte de los Estados Unidos el 18 de mayo, esto, dos días luego de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. Su retorno a la jurisdicción norteamericana reactivó el proceso penal que quedó interrumpido luego de su liberación en 2023 y se dio tras la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La nueva deportación a Saab se dio después de la operación militar de Estados Unidos realizada el 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro. Desde entonces, Alex Saab se encuentra bajo custodia de las autoridades norteamericanas a la espera del juicio, que estaba programado para las próximas semanas.

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El proceso será uno de los casos de mayor atención en los tribunales federales de Estados Unidos por sus implicaciones políticas y por los presuntos vínculos de Saab con el régimen venezolano.

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