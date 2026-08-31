Trump amenaza nuevamente con golpear "con fuerza" a Irán tras intercambio de bombardeos: "Habrá una respuesta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes nuevamente con golpear a Irán "con fuerza" después de que ambos países reanudaran sus ataques cruzados.

Esta nueva advertencia sale a la luz justo cuando el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, bajó el tono ante Estados Unidos y consideró que continuar con la guerra no beneficiará a su país.

Estados Unidos anunció que había atacado una isla iraní en el estrecho de Ormuz, a lo que Teherán respondió bombardeando objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio.

Este intercambio de ataques, el primero de este tipo en un mes, hizo temer una intensificación de las hostilidades, y el presidente estadounidense prometió responder.

"Vamos a golpearlos con fuerza", dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él.

"Habrá una respuesta", agregó.

Trump ordenó ataques contra lanzacohetes iraníes situados en la isla de Larak, para impedir que Teherán implantara minas en el estrecho de Ormuz.

La ofensiva inició cuando el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) destruyó con drones dos plataformas de lanzamiento de minas marítimas en la isla de Larak en Irán, según el Pentágono, la operación buscaba neutralizar una “amenaza inminente” contra la navegación comercial en la zona.

VEA TAMBIÉN Los precios del petróleo suben tras la reanudación de los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán o

Irán respondió casi inmediatamente con ataques contra Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Pese a la escalada, Pezeshkian pidió no prolongar la guerra y abogó por resolver el conflicto mediante el diálogo diplomático.

"Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región", explicó el presidente iraní durante una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi.

"Creemos que la solución a los problemas existentes reside en el diálogo y la comprensión, y que todas las capacidades deben movilizarse para evitar la extensión de la inseguridad y el conflicto", añadió.