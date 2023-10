Estos son los grandes retos del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, el más joven en llegar a Carondelet

Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano señaló en el programa ‘La noche’ de NTN24, que el nuevo mandatario se enfrenta a unos desafíos grandes y en un periodo de tiempo muy corto para llevar adelante políticas públicas que le permitan responder con eficiencia las demandas de casi 18 millones de habitantes.

Noboa ha sido la gran sorpresa electoral el pasado domingo 15 de octubre en el país suramericano. Con más de 5 millones de votos, derrotó a la abogada correísta Luisa González, cuyo partido político revolución ciudadana mantiene la mayoría de los escaños en el legislativo.

Analistas internacionales sostienen que ha sabido acertar en esta última contienda electoral pero que tendrá que alcanzar importantes acuerdos políticos e ingeniárselas para ponerle freno a una crisis económica bien marcada por el desempleo y la deuda.

“Noboa con sus 35 años sabemos que es un rico empresario, emprendedor exitoso que ha tenido una breve incursión en la política, que maneja bien las redes sociales pero la experiencia en la gestión política al frente de un estado, es bastante desconocida”, recalcó el historiador Carlos Malamud.

Sin embargo, destacó la estrategia política de dejar a un lado el discurso de polarización que sería una de las principales razones que le permitió derrotar a su principal opositora política. “Sabía que contaba con ese factor muy potente de las elecciones ecuatorianas, el anti-correísmo, que implica el gran rechazo que una parte considerable de la sociedad tiene al frente del expresidente Rafael Correa y en ese sentido a diferencia de lo que hizo Lasso que estimó la polarización entre correístas y anti-correístas, prefirió tener una actitud mucho más lograda, lo cual de alguna manea podría facilitar las cosas en el futuro.Lo que ha sucedido cierra el ciclo del correísmo por lo menos hasta el 2025”, enfatizó Malamud.

Entre tanto el analista económico y político Alberto Acosta, manifiesta que Noboa tiene otro gran desafío que será contar con la capacidad de negociación política con el propósito de lograr su gestión interna.

“En donde mayores dificultades tuvo Guillermo Lasso fue en movilizar a la democracia; hizo decretos para duplicar la protección petrolera, para impulsar la inversión privada en petróleo, en minería, pero en la práctica no se llevaron a cabo. El desafío es doble no es solamente como relacionarse con el resto de los partidos políticos y movimientos, sino también con el mismo estado permanente con esos mismos funcionarios públicos que no cambian de gobierno a gobierno”, sostuvo el reconocido columnista de opinión.

Con la llegada del joven empresario a la presidencia de Ecuador, algunos sectores coinciden en señalar que el fantasma del correísmo que rondaba años atrás se ha esfumado. El politólogo Carlos Rojas considera que el partido del expresidente Rafael Correa enfrenta una crisis. “Mientras el correísmo no reflexione y no replantee en gran medida toda su agenda política siempre va a tener los mismos resultados, esto quiere decir que en este momento a pesar de que tuvo una importante votación y la sigue teniendo, no logra romper ese techo electoral tan fuerte que tiene, por los propios errores que comete”.