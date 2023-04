Estos son los países que no celebran la Semana Santa

La Semana Santa es una celebración muy popular e importante entre los religiosos alrededor del mundo, dado que es una fecha en la que se conmemora y honra la muerte y resurrección de Jesucristo.

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y finaliza el 9 de abril con el Domingo de Resurrección, días en que se recuerda la pasión que vivió Jesús de Nazaret.

En esta semana la unión de la familia y el tiempo de reflexión son de suma importancia para los fieles que intentan reforzar su relación con Dios.

No obstante, no es una efeméride que se lleve a cabo en todos los países del mundo, ya que existen ocho naciones en el planeta que no celebran la Semana Santa.

¿En qué países no celebran la Semana Santa?

Japón, Corea del Sur, Mongolia, China, Ghana, Uzbekistán, Kazajistán y Vietnam son algunos de los países en donde no se celebra la Semana Santa.

En la mayoría de estos territorios, ni el catolicismo ni el cristianismo son la religión predominante, por ello tampoco celebran la Navidad.

Como se mencionaba antes, Japón es uno de los países en donde la celebración no se lleva a cabo, de hecho, la nación asiática tiende a tener creencias que van más por el budismo, y otras religiones que se basan en la veneración a los espíritus sobrenaturales.

En China, por su parte, no se festeja la Pascua de manera oficial ya que el gobierno de ese país no reconoce estas fechas como algo especial. Sin embargo, los católicos que residen en ese territorio pueden escoger si conmemorar o no.

Como el budismo predomina en Mongolia, en este país asiático la Semana Santa no se tiene en cuenta, a diferencia de Corea del Sur que, pese a que no se celebra, no es un territorio en el que esté prohibido o no se hable de la Semana Santa.

En el caso de Kazajistán y Uzbekistán, como su religión principal es el Islam, la conmemoración de esta festividad religiosa no es tenido en cuenta.

En cuanto a Ghana, el país africano cuenta con libertad religiosa, pero en dicha nación es inusual que se celebre este tipo de festividades.

Respecto a Latinoamérica, cabe resaltar que el régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, prohibió las procesiones de Semana Santa desde el pasado mes de febrero.