“Estoy vivo de milagro”: Conmovedora declaración de exalcalde de Jamundí tras atentado sicarial en Colombia

El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez se pronunció en la madrugada de este sábado tras sobrevivir a un atentado sicarial en el barrio La Esmeralda. En el ataque falleció su escolta de la UNP, Felipe López. "Ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora de mi vida. Estoy vivo de milagro y gracias a una persona que dio su vida por mí", expresó Ramírez. Las autoridades investigan el hecho.