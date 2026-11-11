Buscan al nuevo agente con licencia para matar: Robert Pattinson y Harry Styles suenan para ser James Bond

La búsqueda del siguiente James Bond añadió nuevos protagonistas y elevó la expectativa entre los seguidores de la saga. Robert Pattinson y Harry Styles aparecen entre los nombres que están vinculados al proceso para interpretar al agente 007, luego de que se conocieran nuevos detalles acerca del casting de la próxima película, que estará dirigida por Denis Villeneuve.

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La contienda tomó un nuevo rumbo con la incorporación de Pattinson y Nicholas Hoult a las pruebas para el papel. Según información que publicó Variety y recogida por medios especializados, los dos actores británicos hicieron pruebas de cámara para convertirse en el sucesor de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021 con Sin tiempo para morir.

Pattinson llega a esta posibilidad tras consolidar su carrera en grandes franquicias cinematográficas. El actor, reconocido mundialmente por interpretar a Edward Cullen en Crepúsculo, igualmente asumió el papel de Batman en el universo de DC. Su experiencia en producciones de acción y su reciente colaboración con Villeneuve en Dune: Parte Tres lo colocan entre los nombres que generan interés para la nueva etapa de 007.

Nicholas Hoult por su parte, habría participado en las pruebas. El intérprete es conocido por sus papeles en X-Men y por dar vida a Lex Luthor en las películas recientes de Superman. Su incorporación amplió una lista que ya incluye a otros actores británicos como Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden, quienes de igual manera habrían hecho pruebas para el personaje.

En el caso de Harry Styles, la información es diferente. Variety indicó que el cantante y actor ha mantenido conversaciones acerca de la posibilidad de interpretar a Bond, aunque no confirmó que participó en las pruebas de cámara. Su nombre despierta curiosidad por su trayectoria musical y por sus apariciones en películas como Dunkerque, No te preocupes cariño y My Policeman.

Theo James también permanece entre los intérpretes que se relacionan con el proceso, aunque no se informa que haya realizado las mismas pruebas que los candidatos mencionados.

La decisión aún no es oficial. La productora Amy Pascal indicó en agosto que el anuncio podría llegar antes de acabar el año, pero Amazon MGM Studios no confirma todavía una fecha definitiva ni ha revelado quién asumirá el papel.

La nueva película va a tener a Denis Villeneuve, director de Dune y Blade Runner 2049, detrás de las cámaras, mientras que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, estará a cargo del guion. El estreno se proyecta para 2028, pero aún no se anuncia una fecha concreta.