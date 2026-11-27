Cientos de miles de personas siguen sin electricidad este viernes en Estados Unidos, luego de que fuertes tormentas azotaran las costas este y oeste en las celebraciones del Día de Acción de Gracias. El temporal provocó inundaciones, daños en infraestructuras y alteraciones en el transporte, en una jornada en la que los cortes de energía llegaron a rozar el millón de hogares.

VEA TAMBIÉN ¿Estrategia energética? Trump descarta usar crudo de Oriente Medio porque tiene el de Venezuela o

La costa este fue una de las regiones más afectadas por las lluvias intensas y las ráfagas de viento. Pensilvania, Virginia, Maryland y Nueva Jersey enfocaron buena parte de las interrupciones eléctricas. A primera hora del viernes, Pensilvania lideraba los reportes de hogares sin suministro, según el portal PowerOutage.us.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, afirmó que las compañías de servicios públicos trabajaban para restablecer la electricidad. En Maryland, las autoridades solictaron a cerca de dos millones de clientes que limitasen el consumo de agua a lo estrictamente requerido, debido a las interrupciones intermitentes del servicio eléctrico.

Las inundaciones igualmente afectaron carreteras, puentes y aeropuertos. En Maryland se ordenó el cierre de varios puentes por los fuertes vientos, mientras que en Nueva Jersey se reportaron vías bloqueadas y calles anegadas. En Washington D. C., el agua alcanzó las pistas del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en el Día de Acción de Gracias más lluvioso registrado en la capital.

Nueva York tampoco escapó al temporal. En Central Park hubo cerca de cinco centímetros de lluvia, un récord para esa festividad en el lugar, según datos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones provocaron que se tuviesen que aplazar hasta el sábado el tradicional desfile de Macy’s, que celebraba 100 años de historia. Fue la primera vez que el evento tuvo que modificar de fecha por el mal tiempo.

El transporte aéreo reportó importantes afectaciones. FlightAware hizo el conteo de más de 2.500 vuelos retrasados y más de 450 cancelados el jueves dentro, hacia o desde Estados Unidos. Un pasajero le dijo a la BBC que llevaba 13 horas atrapado en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York al momento que trataba de viajar a Chicago para reunirse con sus amigos.

VEA TAMBIÉN Familiares alertan riesgo de muerte de presos políticos en huelga de hambre en Venezuela o

En la costa oeste, las mareas excepcionalmente altas elevaron el riesgo de inundaciones. En Pacifica, California, enormes olas golpearon el litoral y generaron el derrumbe de una parte del muelle municipal. En Oregón, un hombre y su perro fueron arrastrados al mar por una fuerte ola, pero lograron salir ilesos.

Las imágenes de las inundaciones de igual forma dejaron testimonios de la magnitud del temporal. Un bloguero de Ocean City, Nueva Jersey, publicó un video al momento en que caminaba entre el agua, que le llegaba por encima de la cintura, y exclamó: “Esto es una locura”.

Frente al peligro en las zonas costeras, el Servicio Meteorológico Nacional pidió a los residentes mantener distancia del agua. “Sigan practicando la seguridad en la playa manteniendo una distancia segura del agua y nunca dándole la espalda al océano”, advirtió el organismo en una publicación en X.

Los meteorólogos contemplaban que la tormenta perdiera intensidad el viernes y fuese hacia Canadá. No obstante, pronosticaron la llegada de otro sistema de baja presión el lunes, con nuevas lluvias y vientos fuertes. La Asociación Automovilística norteamericana estimó que 81,5 millones de personas viajarían al menos 80 kilómetros en el periodo de siete días de Acción de Gracias.