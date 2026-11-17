Una figura de la Selección Colombia sufrió este martes una grave lesión mientras se encontraba disputando un partido amistoso ante Chile en la última fecha FIFA del año.

Se trata del mediocampista Gustavo Puerta, quien fue una de las figuras del equipo cafetero en el Mundial 2026.

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Puerta se lesionó luego de una dura entrada de un jugador chileno en una pelota dividida, cerca del mediocampo, cuando transcurrían 39 minutos del primer tiempo.

La rodilla izquierda del jugador del Olympiacos se dobló en el momento en el que cayó al césped.

El jugador abandonó el campo de juego entre lágrimas e incluso tuvo que ser retirado en una camilla ya que no pudo apoyar su píe izquierdo.

En su lugar ingresó el juvenil Juan Manuel Rengifo al minuto 40.

Según se conoció, el jugador fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano ante la gravedad de la lesión.

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Hasta el momento se desconoce oficialmente la lesión que sufrió el mediocampista.

Cabe recordar que Puerta fue una de las figuras de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 con un trabajo destacado en el mediocampo.

El encuentro amistoso, que se disputó en Santiago de Chile, terminó empatado sin goles.

El pasado viernes ambas selecciones se enfrentaron en Cali con victoria para Colombia por la mínima diferencia.