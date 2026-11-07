La caída que protagonizó Amaia Montero sobre el escenario durante el primero de los conciertos de La Oreja de Van Gogh en Barcelona: "Pena ninguna"

La cantautora española Amaia Montero protagonizó una caída durante el primero de sus cuatro históricos conciertos previstos en el Palau Sant Jordi, de Barcelona, en España.

Imágenes difundidas en las plataformas digitales mostraron a la artista de 50 años envuelta en la euforia sobre el escenario frente a miles de fans, quienes presenciaron el inesperado contratiempo.

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De acuerdo con las grabaciones, Montero se encontraba saltando y disfrutando del concierto cuando tropezó de espalda con el escalón inferior de la plataforma, por lo que perdió el equilibrio y cayó sentada.

Pese a la caída, la cantante se puso de pie y lanzó la mirada de incredulidad y complicidad hacia sus compañeros de agrupación, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde e Imanol Goikoetxea.

"Vamos, seguimos, seguimos", dijo la cantante tras ponerse de pie y continuar con el show para los asistentes, quienes siguieron apoyando con euforia.

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"Sois increíbles, de verdad, muchísimas gracias por esta noche", añadió Montero.

El clip, que se viralizó en las redes sociales, recibió cientos de comentarios de los internautas que no tardaron en reaccionar: "Ella se ve feliz haciendo su trabajo y apoyada por su gente… pena ninguna", escribió una persona.

Mientras que otro comentó: "Realmente está haciendo un esfuerzo, pero da pena su actuación, ya pasaron sus mejores días y cuanto más rápido lo acepte mejor va ser".