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Exalcalde colombiano sobrevivió a un ataque armado y Abelardo de la Espriella aseveró que no quedará impune

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, fue víctima de un atentado armado en el que fue asesinado Felipe López, uno de los integrantes de su esquema de protección. El ataque ocurrió en Jamundí donde la Defensoría del Pueblo advierte del control territorial de las Farc y el terrorista Iván Mordisco. Se desconocen los detalles del ataque y si estén relacionados con los antecedentes de violencia política. El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el ataque y aseveró que este acto no quedará impune.

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