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El Tsunami Azul se tomó Estados Unidos: así reaccionó Trump a la victoria demócrata en las elecciones de Medio Término

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
En Estados Unidos, los demócratas toman control de la Cámara de Representantes y del Senado, les quitaron a los republicanos al menos siete asientos en el senado, en Ohio, en Iowa, Carolina del Sur, Maine, Carolina del Norte y Texas; Mississipi y Alaska siguen en juego. También lograron varias históricas primeras veces en cuanto a gobernaciones: en Texas, Gina Hinojosa se proyecta como la gobernadora, la primera hispana y la primera demócrata desde 1990. Ohio y Iowa -bastiones republicanos- también eligieron gobernadores demócratas. El presidente Donald Trump dijo que iba a aceptar los resultados y cierra así la puerta a abrir disputas legales. Además, agregó que no veía la victoria como algo personal, porque no era ni su nombre ni su cara los que estaban en la papeleta.

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