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Martes, 03 de noviembre de 2026
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La Guaira

Mientras los guairenses buscan los cuerpos de sus familiares bajo los escombros, Jorge Rodríguez dio "inicio a la Navidad" en zona afectada

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela / Encendido navideño en Ciudad Caribia - Fotos: X
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela / Encendido navideño en Ciudad Caribia - Fotos: X
Dicha celebración generó cuestionamientos, debido a que se realizó mientras continúan las labores relacionadas con el terremoto que sacudió el litoral central el pasado 24 de junio.

El ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, encabezó el acto de encendido de las luces navideñas en Ciudad Caribia, una zona ubicada entre Caracas y La Guaira.

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Dicha celebración generó cuestionamientos, debido a que se realizó mientras continúan las labores relacionadas con el terremoto que sacudió el litoral central el pasado 24 de junio.

La actividad incluyó música, iluminación y otros elementos propios de las festividades decembrinas.

Hasta el momento, el régimen chavista tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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El último reporte fue difundido por el propio Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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