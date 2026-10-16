Expulsan de Colombia a un presunto cabecilla de una banda venezolana con circular roja de Interpol

Las autoridades colombianas expulsaron el 15 de octubre a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, conocido como alias Chachi, quien es señalado como presunto cabecilla de la organización criminal transnacional Tren del Llano. El procedimiento se hizo luego de que una verificación en las bases de datos oficiales confirmase que tenía una circular roja de Interpol con fines de extradición.

Migración Colombia notificó que el ciudadano venezolano fue conducido hasta la frontera entre ambos países, en Norte de Santander, donde quedó a disposición de las autoridades venezolanas. La entidad no precisó en dónde fue ubicado Rodríguez Torrealba ni cuánto tiempo estuvo en territorio colombiano.

En el procedimiento participaron funcionarios de Migración Colombia, integrantes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional y representantes de la Embajada de Estados Unidos.

La operación se enmarca en acciones de cooperación internacional con relación a los programas U.S. Marshals y Biométrico de Identificación (BITMAP), según informó la autoridad migratoria colombiana.

“Este resultado demuestra la importancia de la articulación y el intercambio de información con las autoridades nacionales e internacionales”, aseguró José Luis Castañeda Tiria, director general de Migración Colombia. El funcionario de igual forma destacó el apoyo de la Embajada norteamericana para reforzar las capacidades operativas de la entidad.

El Tren del Llano es una estructura criminal venezolana con presencia histórica en estados como Guárico y Apure. A la organización se le culpa de actividades como extorsiones, secuestros, homicidios y narcotráfico, de acuerdo con reportes periodísticos sobre el grupo.

Pese a que las autoridades colombianas identificaron a alias Chachi como presunto cabecilla de la estructura, los señalamientos penales tienen que ser establecidos por las instancias judiciales competentes.

Migración Colombia no explicó en su comunicado los delitos específicos por los que sería requerido ni informó acerca de eventuales investigaciones en su contra dentro de Colombia.