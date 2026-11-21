Un reciente estudio realizado por Infobip reveló cuáles son las nueve emociones que se activan en el cuerpo humano al momento de realizar una compra.

De acuerdo con el informe, cada clic, cada búsqueda, cada carrito abandonado y cada compra completada cuenta una historia con emociones involucradas detrás.

En ese sentido, las empresas ya no compiten solo por ofrecer mejores precios, sino por ofrecer experiencias que tengan la capacidad de acompañar cada emoción de sus clientes.

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Brindar información clara, atención oportuna y la confianza que los consumidores esperan en cada interacción, resulta importante sobre todo en una temporada donde el volumen de interacciones alcanza su punto más álgido.

Durante la temporada de compras de fin de año, la investigación señala que los clientes pasan por un recorrido emocional intenso pues, la expectativa por encontrar la mejor oferta puede convertirse en ansiedad si una página tarda en cargar.

De igual manera, la emoción de descubrir el regalo perfecto puede transformarse en desconfianza al momento de compartir los datos de pago, o en frustración cuando un producto está agotado.

Asimismo, se resalta que, una vez finalizada la compra, las emociones no desaparecen, pues persiste la incertidumbre por saber dónde está un pedido, la ansiedad por recibirlo a tiempo para una fecha especial o la decepción cuando una entrega se retrasa pueden definir cómo el cliente recordará toda la experiencia.

¿Cuáles son las nueve emociones que se activan en el cuerpo humano al momento de realizar una compra?

1. Desconfianza: La emoción de encontrar una gran promoción puede desaparecer en segundos cuando el cliente duda de si está comprando en el lugar correcto.

Durante la temporada de compras de fin de año, el aumento de campañas promocionales también atrae a ciberdelincuentes que aprovechan el entusiasmo de los consumidores para lanzar sitios web clonados, mensajes fraudulentos y falsas notificaciones de envío. Como resultado, los compradores son más cautelosos que nunca.

El estudio sugiere que las marcas pueden proteger cada interacción reforzando la seguridad sin añadir fricción a la experiencia del cliente.

2. Desconexión: Los clientes reciben cientos de mensajes promocionales que aumentan durante la temporada de compras. Sin embargo, no todos logran captar su atención.

Las comunicaciones genéricas, enviadas sin considerar el historial de compras, los intereses, el contexto o el canal preferido de cada persona, terminan diluyéndose entre el ruido: Las experiencias personalizadas nacen cuando datos, canales, inteligencia artificial y automatización trabajan como un único sistema.

3. Frustración: Actualmente los consumidores esperan que la experiencia sea tan fluida como la emoción que los llevó hasta allí.

Encontrar el producto ideal debería ser el comienzo de una gran experiencia. No obstante, durante la temporada de compras, los altos picos de demanda pueden poner a prueba la capacidad tecnológica de las marcas.

4. Impotencia: El tiempo de entrega puede ser tan importante como el producto mismo, según el estudio. Un regalo de Navidad, un intercambio, una celebración o el inicio de las vacaciones convierten la fecha de entrega en un factor decisivo.

Cuando los plazos de envío son demasiado largos o la disponibilidad del inventario no garantiza una entrega a tiempo, muchos consumidores sienten que, simplemente, ya no vale la pena comprar.

La emoción de encontrar el producto ideal da paso a la impotencia de saber que probablemente no llegará cuando más lo necesitan. Para reducir la incertidumbre, el estudio aconseja mantener a los clientes informados desde el primer momento.

5. Confusión: En época de compras de fin de año, se halló que las dudas de los clientes aumentan al mismo ritmo que las compras. Preguntas sobre disponibilidad, métodos de pago, cambios, devoluciones, tiempos de entrega o promociones especiales aparecen en cada etapa del recorrido.

El problema surge cuando los equipos de soporte deben responder miles de consultas repetitivas al mismo tiempo, por lo que dar una atención inmediata y personalizada puede ser clave.

6. Miedo: Después de buscar, comparar opciones y finalmente encontrar el producto ideal, el cliente llega al momento más decisivo del recorrido: completar la compra, un momento donde aparecen las dudas.

El estudio recomienda que las empresas simplifiquen la autenticación del cliente y envíen verificaciones de identidad.

7. Ansiedad: La compra no termina cuando el cliente hace clic en "confirmar pedido". En la temporada de compras de fin de año, ese momento marca el inicio de una nueva etapa emocional: la espera.

Los datos citados en el estudio señalan que los consumidores esperan cada vez más respuestas inmediatas y conversaciones disponibles en cualquier momento, impulsando la adopción de experiencias de atención basadas en inteligencia artificial.

8. Tristeza: Esta emoción, de acuerdo con el estudio, se genera principalmente cuando las compras consisten en regalos para ciertas fechas que, o terminan llegando tarde, o llegan de manera distinta a la deseada o, en el peor de los casos, nunca llegan.

Según señala el informe, una comunicación proactiva durante el recorrido de entrega permite reducir incertidumbre y mejorar la percepción del cliente cuando surgen imprevistos

9. Rabia: Después de una compra exitosa, una devolución o un reembolso puede parecer una interacción secundaria. Sin embargo, para el cliente representa un momento decisivo: la oportunidad de comprobar si la marca realmente responde cuando algo no sale como esperaba.

Cuando ese proceso implica largos tiempos de espera, respuestas contradictorias o falta de visibilidad sobre el estado de un reembolso, la frustración puede convertirse rápidamente en enojo.

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El informe concluye que, una devolución o un reembolso, así como cualquier emoción negativa que pueda acercarse en el proceso, no tienen por qué convertirse en un punto de quiebre.

Cuando las marcas combinan datos, automatización e inteligencia artificial, pueden transformar momentos negativos en oportunidades para demostrar compromiso y fortalecer la relación con el cliente.