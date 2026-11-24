El director técnico portugués José Mourinho ofreció este martes una lección de entrenador sin precedentes al menos en el Real Madrid en partidos de la Champions League.

Mourinho sacó del campo de juego, en el descanso, a sus dos defensores centrales cuando iba perdiendo el partido, ante el PSV, por 1 a 0.

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“Es el primer entrenador en la historia del Real Madrid que cambia a sus dos centrales en el descanso de un partido de Champions League”, confirmó el periodista deportivo y experto en datos Mister Chip.

El Real Madrid remontó en el segundo tiempo un partido en el que caía 1 a 0 para golear 5-1 al PSV Eindhoven este martes en la Liga de Campeones y mantener su impecable recorrido en el torneo continental.

El PSV se adelantó en el Bernabéu con un gol de penal del veterano Ivan Perisic (32'), pero Federico Valverde (50'), Jude Bellingham (60), Kylian Mbappé (64' y 84') y Vinícius (87') dieron la vuelta al partido.

La victoria, la quinta en cinco partidos de Champions, pone a los merengues muy cerca de poder asegurarse un puesto entre los ocho primeros de la clasificación y pasar directamente a octavos.

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El Real Madrid volvió a imponerse tras mostrar, en lo que parece una costumbre en sus últimos partidos, su peor cara de inicio para después de la pausa hacerse el amo del encuentro y darle la vuelta al resultado en apenas diez minutos.