FBI logra el regreso a Estados Unidos de uno de sus fugitivos más buscados por fraude: cayó en India

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, anunció un nuevo resultado de las operaciones adelantadas por las autoridades norteamericanas en coordinación con organismos internacionales, luego de que Manjit Singh Bedi, uno de los fugitivos incluidos en la lista de los más buscados por fraude, regresara a Estados Unidos tras ser detenido en India.

A través de una publicación en su cuenta de X, Patel destacó los resultados de la cooperación entre las autoridades y sus homólogos extranjeros para localizar y llevar ante la justicia a personas buscadas por delitos de alto impacto.

“Este es el último resultado de una racha sin precedentes de éxitos en traer de regreso a Estados Unidos a objetivos de alto valor mediante sólidas alianzas con nuestros homólogos extranjeros encargados de hacer cumplir la ley”, señaló el director del FBI.

Asimismo, aseguró que durante los últimos 20 meses se han concretado 260 extradiciones y acciones de retorno, una cifra que representa un incremento superior al 70 % en comparación con el periodo anterior de la misma duración.

¿De qué acusan a Manjit Singh Bedi?

De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bedi es señalado de participar en un esquema de fraude relacionado con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a ayudar a personas de bajos ingresos a adquirir alimentos.

Del mismo modo, cabe aclarar que el hombre operaba una pequeña tienda de comestibles en Tacoma, en el estado de Washington, donde presuntamente utilizaba las tarjetas de beneficios alimentarios de los participantes para entregarles dinero en efectivo en lugar de venderles alimentos, quedándose con parte de los recursos.

Las autoridades estiman que el presunto esquema ocasionó pérdidas de al menos 600.000 dólares al Gobierno entre marzo de 2024 y junio de 2025.

Bedi fue acusado formalmente en abril de 2026 y, después de comparecer ante un tribunal, habría abandonado Estados Unidos a través de Canadá para viajar a India, incumpliendo las condiciones impuestas por las autoridades judiciales.

El 3 de septiembre de 2026, su nombre fue incorporado a la lista de los fugitivos más buscados por fraude del FBI. Tras su detención en India, fue entregado a agentes federales y regresó al país el 14 de octubre, según informó el Departamento de Justicia.

Cabe aclarar que el caso también representa un resultado para el programa Most Wanted Fraudsters, una iniciativa del FBI lanzada el 4 de junio de 2026 para identificar públicamente a personas buscadas por presuntamente defraudar a los ciudadanos y al Gobierno.

Según el balance divulgado por el Departamento de Justicia, Bedi es uno de los seis fugitivos capturados desde la creación de esta lista.