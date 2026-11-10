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Música

Murió Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras: la música despide a una leyenda de la cumbia

noviembre 10, 2026
Por: David Lozano
Murió Marcos Camino - Canva y Redes sociales
Murió Marcos Camino - Canva y Redes sociales
El músico falleció este martes 10 de noviembre a los 76 años. Su trayectoria estuvo marcada por más de cinco décadas al frente de Los Palmeras, agrupación con la que llevó la cumbia santafesina a escenarios internacionales.

La música argentina está de luto. Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, murió este martes 10 de noviembre a los 76 años en la provincia de Santa Fe. La noticia generó conmoción entre sus seguidores y en el mundo de la música tropical, donde su nombre quedó ligado a la historia de una de las agrupaciones más reconocidas de Argentina.

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El fallecimiento fue confirmado por la propia banda a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que despidió a quien consideró uno de los referentes fundamentales de su historia.

"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre", expresaron.

En el mismo mensaje, la agrupación envió sus condolencias a los familiares y seres queridos del músico y pidió respeto por la intimidad de la familia, además de prudencia y responsabilidad en la difusión de información sobre lo sucedido.

Por su parte, el Club Atlético Colón, equipo del que Camino era reconocido hincha, también manifestó su tristeza por la noticia. A través de sus redes sociales, el conjunto santafesino recordó al artista y envió un mensaje de solidaridad a sus allegados.

La historia de Marcos Camino y el nacimiento de Los Palmeras

Nacido en Santa Fe en 1950, Camino comenzó a acercarse a la música desde muy pequeño, cuando aprendió a tocar el acordeón con el impulso de su padre. Su carrera profesional tomó forma en 1972, cuando se incorporó al entonces Sexteto Palmeras, agrupación que, con el paso de los años, se convertiría en Los Palmeras.

En aquellos primeros años, el camino estuvo lejos de los grandes escenarios. La banda se presentaba en clubes y vecinales de los barrios populares de Santa Fe, mientras sus integrantes recorrían distintos lugares para llevar su música. Camino fue una de las figuras que acompañó ese crecimiento y contribuyó a construir el sonido que terminaría identificando al conjunto. Así lo recoge también el Archivo de Historia Oral de la Universidad Nacional del Litoral, que documentó sus comienzos y su trayectoria musical.

Una de sus grandes influencias fue la cumbia colombiana. El músico sentía una profunda admiración por los ritmos del país y llegó a viajar en más de diez oportunidades a Colombia para conocer de cerca su cultura musical. Esa influencia fue determinante en la identidad de Los Palmeras, que, con el tiempo, desarrollaron un estilo propio y adaptaron diferentes canciones hasta darles el sello característico de la agrupación.

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El reconocimiento masivo llegó con canciones que terminaron convirtiéndose en referentes de la música tropical, entre ellas 'El bombón', incluida en el álbum Un sentimiento, publicado en 2004. También llegaron colaboraciones con artistas de diferentes géneros, como Andrés Calamaro, Abel Pintos y Los Auténticos Decadentes, que ampliaron el alcance de la banda.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en diciembre de 2019, cuando Los Palmeras interpretaron 'Soy sabalero' en la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle, disputada en Asunción, Paraguay. Aquella presentación quedó en la memoria de los hinchas del equipo argentino y reforzó el vínculo entre la agrupación, Santa Fe y el fútbol.

Cabe resaltar que, en febrero de 2026, Marcos Camino anunció su retiro de los escenarios después de más de cinco décadas de trayectoria con Los Palmeras. La decisión estuvo relacionada con motivos de salud y con su intención de descansar después de tantos años de actividad musical. Su hijo, Marcos Camino Jr., asumió entonces la continuidad del proyecto familiar.

Su salida marcó el cierre de una etapa para una agrupación que ayudó a construir desde sus primeros años. Sin embargo, su música continuó presente en el repertorio de Los Palmeras y en las canciones que acompañaron a varias generaciones de argentinos.

La muerte de Marcos Camino deja un vacío en la cumbia santafesina, pero también una historia musical que seguirá sonando en los escenarios y en las celebraciones de quienes crecieron con Los Palmeras.

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