¿La derogación de la Ley Simón Bolívar abre el camino para el regreso de Edmundo González?

La Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela anunció la derogación de la denominada Ley Simón Bolívar, una normativa que permitía castigar hasta con 30 años de prisión a quienes promovieran o respaldaran sanciones internacionales contra la cúpula chavista. Sobre este tema, Alí José Daniels, codirector y fundador de la ONG ‘Acceso a la Justicia’, conversó con El Informativo de NTN24.