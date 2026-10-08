NTN24
Jueves, 08 de octubre de 2026
Jueves, 08 de octubre de 2026
FBI

Golpe del FBI desmantela centro de estafas en Ghana: "Atacan a ciudadanos norteamericano y este FBI los está aplastando en cada rincón del mundo"

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
FBI desmantela centro de estafas en Ghana - FBI Director Kash Patel
FBI desmantela centro de estafas en Ghana - FBI Director Kash Patel
Kash Patel aseguró que la operación internacional acumula aproximadamente 17.000 millones de dólares en activos incautados, cientos de presuntos estafadores arrestados y miles de trabajadores víctimas de trata liberados.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, anunció un nuevo operativo contra redes internacionales de estafa en Ghana, África, en el marco de la denominada Operación Blackout, una iniciativa dirigida contra centros de fraude que afectan principalmente a ciudadanos norteamericanos. Según las cifras divulgadas por Patel, la intervención ha permitido identificar pérdidas cercanas a los 10 millones de dólares y a 89 víctimas.

o

Según el funcionario, más de 130 personas fueron arrestadas o detenidas y las autoridades incautaron más de 300 dispositivos electrónicos. Sin embargo, Patel precisó que entre las personas identificadas también hay víctimas que serán repatriadas a sus países de origen, por lo que la cifra no corresponde exclusivamente a presuntos responsables de las estafas.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento del anuncio, no se habían divulgado públicamente las identidades de los detenidos, la ubicación exacta de los centros intervenidos ni los detalles de las entidades ghanesas que participaron en el procedimiento. Tampoco se había aclarado si los implicados enfrentarán procesos judiciales en Ghana o posibles procedimientos de extradición hacia Estados Unidos.

Cabe resaltar que Patel aseguró que la operación internacional acumula aproximadamente 17.000 millones de dólares en activos incautados, cientos de presuntos estafadores arrestados y miles de trabajadores víctimas de trata liberados.

o

Del mismo modo, señaló que más de 10.000 estadounidenses han sido advertidos antes de perder su dinero y que se han evitado pérdidas estimadas en 670 millones de dólares. Estas cifras corresponden al balance divulgado por el director del FBI y no deben interpretarse como dinero recuperado exclusivamente durante el operativo en Ghana.

El caso se enmarca en una problemática internacional que combina fraude digital, falsas oportunidades laborales y redes criminales transnacionales. El FBI advierte que algunas de estas estructuras captan personas mediante ofertas de empleo engañosas y, en determinados casos, las trasladan a centros donde son obligadas a participar en actividades fraudulentas.

Mientras avanzan las investigaciones en Ghana, las autoridades buscan establecer el alcance de la red y determinar las responsabilidades individuales. Por ahora, el FBI no ha presentado, en el anuncio, un balance definitivo del procedimiento ni ha informado sobre eventuales acusaciones judiciales derivadas de esta intervención.

Temas relacionados:

FBI

Ghana

Fraude

Captura

Golpes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ángel de la muerte: Así funcionan los poderosos drones MQ-9 Reaper que llegan a Colombia y Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Actualidad

Ver más
Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump reasignó USD 52 millones que iban a ser enviados a Europa y Oriente Medio a Latinoamérica: estos son los países que recibirán esta ayuda

El gobierno de Abelardo de la Espriella supera la cifra de extradiciones de Gustavo Petro en tan solo un mes de mandato - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump reasignó USD 52 millones que iban a ser enviados a Europa y Oriente Medio a Latinoamérica: estos son los países que recibirán esta ayuda

El gobierno de Abelardo de la Espriella supera la cifra de extradiciones de Gustavo Petro en tan solo un mes de mandato - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Kevin Kelsy, futbolista venezolano - Fotos: X / EFE
Fútbol

Locura total por el debut soñado de Kevin Kelsy con Rangers ante Celtic: así fue el gol y la asistencia del venezolano en el clásico de Escocia

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN en Venezuela

"Han permitido que los jefes puedan protegerse en territorio venezolano": experta sobre ELN en Venezuela

Foto de referencia: Canva
Rusia

País vecino de Rusia enciende sus alarmas y anuncia medidas de "vigilancia sanitaria" tras presunto fallecimiento por peste neumónica

trofeo Vince Lombardi-Foto: EFE
Disney Plus

Disney+ y la NFL rompen el mercado televisivo y transmitirán en directo el Super Bowl 2027 a más de 130 países

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023