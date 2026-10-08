Golpe del FBI desmantela centro de estafas en Ghana: "Atacan a ciudadanos norteamericano y este FBI los está aplastando en cada rincón del mundo"

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, anunció un nuevo operativo contra redes internacionales de estafa en Ghana, África, en el marco de la denominada Operación Blackout, una iniciativa dirigida contra centros de fraude que afectan principalmente a ciudadanos norteamericanos. Según las cifras divulgadas por Patel, la intervención ha permitido identificar pérdidas cercanas a los 10 millones de dólares y a 89 víctimas.

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Según el funcionario, más de 130 personas fueron arrestadas o detenidas y las autoridades incautaron más de 300 dispositivos electrónicos. Sin embargo, Patel precisó que entre las personas identificadas también hay víctimas que serán repatriadas a sus países de origen, por lo que la cifra no corresponde exclusivamente a presuntos responsables de las estafas.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento del anuncio, no se habían divulgado públicamente las identidades de los detenidos, la ubicación exacta de los centros intervenidos ni los detalles de las entidades ghanesas que participaron en el procedimiento. Tampoco se había aclarado si los implicados enfrentarán procesos judiciales en Ghana o posibles procedimientos de extradición hacia Estados Unidos.

Cabe resaltar que Patel aseguró que la operación internacional acumula aproximadamente 17.000 millones de dólares en activos incautados, cientos de presuntos estafadores arrestados y miles de trabajadores víctimas de trata liberados.

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Del mismo modo, señaló que más de 10.000 estadounidenses han sido advertidos antes de perder su dinero y que se han evitado pérdidas estimadas en 670 millones de dólares. Estas cifras corresponden al balance divulgado por el director del FBI y no deben interpretarse como dinero recuperado exclusivamente durante el operativo en Ghana.

El caso se enmarca en una problemática internacional que combina fraude digital, falsas oportunidades laborales y redes criminales transnacionales. El FBI advierte que algunas de estas estructuras captan personas mediante ofertas de empleo engañosas y, en determinados casos, las trasladan a centros donde son obligadas a participar en actividades fraudulentas.

Mientras avanzan las investigaciones en Ghana, las autoridades buscan establecer el alcance de la red y determinar las responsabilidades individuales. Por ahora, el FBI no ha presentado, en el anuncio, un balance definitivo del procedimiento ni ha informado sobre eventuales acusaciones judiciales derivadas de esta intervención.