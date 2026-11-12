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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Colombia

Golpe a la Segunda Marquetalia: cinco integrantes de la estructura Acacio Medina se someten a la justicia y entregan armamento en Guainía

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
cinco integrantes de la estructura Acacio Medina se someten a la justicia-Foto captura de pantalla de X @ABDELAESPRIELLA
cinco integrantes de la estructura Acacio Medina se someten a la justicia-Foto captura de pantalla de X @ABDELAESPRIELLA
La operación militar ejecutada en el municipio de Barrancominas permitió la entrega voluntaria de miembros de la estructura Acacio Medina y la incautación de material armamentístico y equipos de intendencia.

Cinco integrantes de la organización narcoterrorista Segunda Marquetalia se sometieron formalmente a la justicia durante una operación ejecutada por la Fuerza Pública en el municipio de Barrancominas, ubicado en el departamento de Guainía, al suroriente de Colombia, con la consecuente incautación de 3 fusiles, 16 proveedores, 692 cartuchos calibre 5,56 mm y 3 chalecos multipropósito.

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio a conocer los resultados del procedimiento operacional este miércoles a través de sus canales oficiales, al precisar que los individuos entregados pertenecían a la estructura Acacio Medina, una de las facciones de las disidencias de las FARC.

“En Barrancominas, Guainía, nuestra Fuerza Pública logró el sometimiento a la justicia de cinco integrantes de la estructura narcoterrorista de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia – Acacio Medina”, declaró Abelardo de la Espriella en sus canales oficiales.

Tras el anuncio del operativo en Guainía, De la Espriella reiteró su postura contra las organizaciones armadas ilegales y aseguró que su administración continuará con las operaciones militares para desmantelar sus estructuras en todo el territorio nacional.

“A los grupos narcoterroristas les advierto: no vamos a permitir que sigan imponiendo su ley del terror. Vamos a desmantelar sus estructuras, arrebatarles sus armas y recuperar cada rincón del territorio nacional”, enfatizó el jefe de Estado.

Este operativo en el oriente colombiano se suma a la reciente ofensiva desplegada el martes en el departamento del Putumayo, donde tropas sostuvieron combates contra los Comandos de Frontera, operación en la que resultó neutralizada una integrante conocida con el alias de Maryi y se incautaron armamento largo y documentos clave para la inteligencia militar.

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Las autoridades colombianas han intensificado las operaciones contra estas estructuras como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de Abelardo, quien ha reiterado su compromiso de enfrentar a los grupos armados ilegales en todo el territorio nacional.

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