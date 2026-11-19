Donald Trump ha sido captado de nuevo con los ojos cerrados en público.

La escena tuvo lugar mientras intervenía el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de la APEC celebrada en Shenzhen, China, un encuentro marcado por la rivalidad entre Washington y Pekín y por la expectación ante la reunión entre Trump, Xi y Putin.

Los líderes de las tres principales potencias nucleares abordaron cuestiones como la guerra de Ucrania, la seguridad nuclear y las relaciones internacionales.

Se reunieron a puerta cerrada en Kylin Villa alrededor de una gran mesa redonda oscura, con un arreglo floral rosa en el centro. El encuentro terminó tras una hora y 20 minutos.

Una “Declaración por la Paz”

Al término de la cumbre, China, Estados Unidos y Rusia emitieron el jueves una “Declaración por la Paz”, en la que expusieron sus ambiciones comunes para reformar la ONU y mantener bajo control a la Corte Penal Internacional.

La cita se produjo en un contexto complejo. La ofensiva rusa en Ucrania, que ya dura años, sigue su curso. Trump está estancado en Oriente Medio y una China en ascenso busca fortalecer su posición en Asia Oriental.

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Según la versión de la Casa Blanca del comunicado, “los tres jefes de Estado mantuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”.

Los tres mandatarios pronunciaron unas palabras de apertura sobre temas como las armas nucleares y la guerra en Ucrania. Trump afirmó que los líderes estaban “haciendo historia”, mientras que Putin declaró que habían escrito una nueva “página en la historia de la diplomacia”.

Xi, por su parte, aseguró que “los tres países comparten una perspectiva común sobre la salvaguarda de la paz mundial”.

Putin y la democracia

En una conferencia de prensa en Shenzhen, Putin se refirió a la cuestión de la democracia: “Hablamos sobre la cuestión de la democracia. ¿Y qué es la democracia? ¿Qué es? Es el orden liberal que ciertos círculos crearon y que aún hoy intentan imponer al mundo entero”.

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De camino a su casa en Washington, Trump participó por teléfono en una reunión de líderes europeos para hablar sobre Ucrania e informarles sobre la cumbre trilateral.

No todos quedaron impresionados. El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó las conversaciones entre Trump, Xi y Putin como una “oportunidad para la foto”, y el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que no “conducirían a una reorganización del mundo”.

Trump anunció que el viernes ofrecerá una rueda de prensa sobre su “gran y trascendental viaje” a China.