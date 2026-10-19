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Brasil

Flavio Bolsonaro y Lula se enfrentaron en un debate televisado que estuvo cargado de tensión: así se vivió encuentro entre los candidatos brasileños

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Flavio Bolsonaro y Lula da Silva | Foto EFE
Flavio Bolsonaro y Lula da Silva | Foto EFE
El presidente brasileño cuestionó los vínculos de su rival con un banquero investigado, así como el senador atacó al entorno familiar del mandatario y prometió fortalecer la política de seguridad.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro protagonizaron el domingo un tenso intercambio de acusaciones en su primer debate televisado de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 25 de octubre.

El cara a cara, transmitido por la cadena Band, estuvo reflejado por interrupciones, ataques personales y señalamientos de corrupción que tienen relación con familiares y aliados de ambos candidatos, en un ambiente de fuerte polarización política.

“La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, afirmó Lula. Flávio respondió con una alusión al mandatario: “Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado”, luego de que el presidente le exigiera explicaciones acerca del dinero que habría pedido a un banquero investigado para financiar una película de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Uno de los principales focos del debate fue el caso de Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, quien es investigado por un escándalo financiero.

Según la información divulgada por EFE, Flávio Bolsonaro había negociado en unos 134 millones de reales que se equivalen a cerca de 26 millones de dólares para financiar la producción de Dark Horse, una película acerca de su padre.

Lula cuestionó el origen y el destino de esos recursos. El senador, por su parte, respondió con acusaciones en contra de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del presidente, y que está afrontando investigaciones por presunto tráfico de influencias.

Las acusaciones planteadas en el debate no equivalen por sí mismas a conclusiones judiciales de la responsabilidad de los implicados.

El enfrentamiento igualmente incluyó reproches a los vínculos políticos internacionales. Lula relacionó a su rival con el presidente argentino, Javier Milei, y con Donald Trump, así como Flávio trató de asociar al mandatario brasileño con dirigentes como Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

En materia de seguridad, Flávio Bolsonaro prometió declarar la guerra al narcoterrorismo, endurecer las penas y ampliar la capacidad penitenciaria. También acusó al Ejecutivo de permitir que delincuentes peligrosos regresen a las calles.

Lula defendió su gestión económica y cuestionó las propuestas de su adversario, en un debate que buscó captar el voto indeciso y movilizar a quienes se abstuvieron en la primera vuelta.

Flávio obtuvo alrededor del 47 % de los votos válidos en la primera ronda, frente al 45 % de Lula. Ambos volverán a enfrentarse en las urnas el 25 de octubre, en una elección decisiva para el rumbo político de Brasil.

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