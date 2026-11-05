Departamento de Estado de EE. UU. rechaza versiones sobre una supuesta renuncia de Marco Rubio para su candidatura a la Presidencia

El Departamento de Estado de los Estados Unidos desmintió de manera categórica este jueves las informaciones divulgadas por la prensa internacional que señalaban una presunta intención del secretario de Estado, Marco Rubio, de abandonar su cargo para preparar una candidatura a la Presidencia en los comicios de 2028.

Las especulaciones surgieron a raíz de un reporte publicado por el diario británico The Independent, el cual, al citar fuentes anónimas en Washington y en el gobierno del Reino Unido, afirmaba que el jefe de la diplomacia norteamericana valoraba dejar la administración del presidente Donald Trump para centrarse en sus aspiraciones políticas de cara al próximo ciclo electoral.

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Ante estos señalamientos, el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, rechazó tajantemente la veracidad de la publicación a través de sus canales oficiales en la plataforma X, con la descalificación tanto del contenido del artículo como del origen de las fuentes utilizadas.

“Esto es una noticia falsa completamente infundada, basada en supuestas fuentes anónimas inventadas”, aseveró el funcionario gubernamental.

Asimismo, Johnson cuestionó la fiabilidad del periodista responsable del reporte, al señalar sus antecedentes profesionales previos en medios estatales extranjeros para desacreditar la difusión del artículo periodístico.

La controversia evidencia también las tensiones persistentes entre el Gobierno norteamericano y ciertos medios de comunicación, particularmente aquellos que utilizan fuentes no identificadas en sus publicaciones. El Departamento de Estado reafirmó su compromiso con la transparencia institucional mediante el rechazo público a lo que califica como desinformación.

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Hasta el momento, ni Marco Rubio ni otros funcionarios de alto rango de la administración Trump han emitido declaraciones adicionales sobre el tema.