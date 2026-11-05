NTN24
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Marco Rubio

Departamento de Estado de EE. UU. rechaza versiones sobre una supuesta renuncia de Marco Rubio para su candidatura a la Presidencia

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Voceros de la administración norteamericana desmintieron rotundamente los reportes de prensa que señalaban una inminente salida del jefe de la diplomacia con miras a 2028.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos desmintió de manera categórica este jueves las informaciones divulgadas por la prensa internacional que señalaban una presunta intención del secretario de Estado, Marco Rubio, de abandonar su cargo para preparar una candidatura a la Presidencia en los comicios de 2028.

Las especulaciones surgieron a raíz de un reporte publicado por el diario británico The Independent, el cual, al citar fuentes anónimas en Washington y en el gobierno del Reino Unido, afirmaba que el jefe de la diplomacia norteamericana valoraba dejar la administración del presidente Donald Trump para centrarse en sus aspiraciones políticas de cara al próximo ciclo electoral.

o

Ante estos señalamientos, el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, rechazó tajantemente la veracidad de la publicación a través de sus canales oficiales en la plataforma X, con la descalificación tanto del contenido del artículo como del origen de las fuentes utilizadas.

“Esto es una noticia falsa completamente infundada, basada en supuestas fuentes anónimas inventadas”, aseveró el funcionario gubernamental.

Asimismo, Johnson cuestionó la fiabilidad del periodista responsable del reporte, al señalar sus antecedentes profesionales previos en medios estatales extranjeros para desacreditar la difusión del artículo periodístico.

La controversia evidencia también las tensiones persistentes entre el Gobierno norteamericano y ciertos medios de comunicación, particularmente aquellos que utilizan fuentes no identificadas en sus publicaciones. El Departamento de Estado reafirmó su compromiso con la transparencia institucional mediante el rechazo público a lo que califica como desinformación.

o

Hasta el momento, ni Marco Rubio ni otros funcionarios de alto rango de la administración Trump han emitido declaraciones adicionales sobre el tema.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Estados Unidos

Candidato Presidencial

Prensa

Departamento de Estado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro Trump; es una derrota muy significativa": Schamis sobre elecciones de medio término en EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Marco Rubio estaría evaluando dejar gobierno Trump y preparar carrera presidencial: The Independent

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Con contundencia y éxito: Así avanzan duros golpes conjuntos de EE. UU. y Colombia contra el crimen

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Despliegue de tropas de El Salvador en Haití - Foto: AFP
Despliegue militar

Trump respalda acciones de El Salvador en Haití contra pandillas: “tiene que hacer lo que tiene que hacer”

Abelardo de la Espriella/ Ejército de Colombia - Fotos AFP y EFE
Abelardo de la Espriella

Presidente De las Espriella ordena militarizar Cúcuta ante graves hechos de violencia: potente despliegue

Habitantes de El Piñal, estado Táchira, trancaron la Troncal 5 - Fotos: X
Protestas en Venezuela

Habitantes de El Piñal, estado Táchira, trancaron la Troncal 5 tras pasar más de 20 horas sin electricidad

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Despliegue de tropas de El Salvador en Haití - Foto: AFP
Despliegue militar

Trump respalda acciones de El Salvador en Haití contra pandillas: “tiene que hacer lo que tiene que hacer”

Abelardo de la Espriella/ Ejército de Colombia - Fotos AFP y EFE
Abelardo de la Espriella

Presidente De las Espriella ordena militarizar Cúcuta ante graves hechos de violencia: potente despliegue

Habitantes de El Piñal, estado Táchira, trancaron la Troncal 5 - Fotos: X
Protestas en Venezuela

Habitantes de El Piñal, estado Táchira, trancaron la Troncal 5 tras pasar más de 20 horas sin electricidad

Dinorah Figuera y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

Dinorah Figuera se reunió con Delcy Rodríguez en el tercer ciclo de diálogo: esto se sabe

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump responde a NTN24 sobre posible levantamiento de aranceles a Colombia: "Sí, de pronto lo hago; 'el tigre' es amigo mío"

Christa Pike (AFP)
Christa Pike

Reclusa que sobrevivió a dos intentos de ejecución está consciente y habla, según sus abogados

Noah Wyle- EFE
People en español

Estrella de la serie ‘The Pitt’ es elegido el hombre más sexy por la revista People

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023