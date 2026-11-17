Las autoridades de inmigración de Estados Unidos confirmaron este martes que el excampeón mundial de boxeo Jorge Linares permanecía bajo custodia y se enfrentaba a un proceso de deportación.

El venezolano de 41 años, tres veces campeón del mundo, fue detenido por las autoridades en El Paso, Texas, el domingo.

"Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de los procedimientos de deportación", dijo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un comunicado el martes.

Linares había anunciado su detención en una publicación en redes sociales el domingo.

"ICE me ha detenido en El Paso, Texas. Esto es una locura", escribió Linares en X. Linares no ha publicado nada desde entonces.

Los abogados del boxeador declararon el martes que Linares estaba "autorizado" a estar en Estados Unidos.

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"El señor Linares está autorizado a permanecer en Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades de inmigración", declaró el bufete de abogados Wilner & O'Reilly.

"Estamos en comunicación con ICE y estamos trabajando para resolver este asunto lo antes posible. Los asuntos de inmigración siguen procedimientos establecidos, y esos procedimientos llevan tiempo", añadió.

"Confiamos en la postura del señor Linares y pedimos paciencia a sus seguidores, a la prensa y al público mientras tanto."

Considerado uno de los boxeadores más hábiles de su generación, Linares ganó títulos mundiales en tres categorías de peso —peso pluma, peso superpluma y peso ligero— durante una carrera de 21 años.

Apodado "El Chico de Oro", el venezolano ganó su primer título mundial en 2007.

Posteriormente, ostentó el título superpluma de la AMB desde 2008 hasta 2009, y los títulos ligeros de la AMB y el CMB desde 2014 hasta 2018.

Se retiró en 2023 tras una derrota ante el británico Jack Catterall en Liverpool, poniendo fin a su carrera con un récord de 47 victorias, 29 por nocaut, y nueve derrotas.