Francia confirma muerte de dos tripulantes de un avión de combate: no tuvieron tiempo de eyectarse antes de estrellarse contra el suelo

Francia está de luto luego de que un avión de combate Mirage 2000D se estrellara en el noreste del país durante un vuelo de entrenamiento, causando la muerte de sus dos tripulantes.

El presidente Emmanuel Macron se pronunció desde Doha, donde se encuentra de visita oficial, y expresó "las condolencias de la nación".

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El avión se estrelló cerca de su base aérea en las afueras de la ciudad de Nancy.

El fiscal de Metz, David Touvet, confirmó que ni el piloto, de 27 años, ni su copiloto, de 44, tuvieron tiempo de eyectarse antes de estrellarse contra el suelo, según declaró

Esto luego de que las autoridades encontraran los motores de los asientos eyectables en el lugar del accidente.

"Dada la violencia del impacto, ningún elemento de la investigación nos permite pensar que alguno de los dos tripulantes vaya a ser encontrado con vida", recalcó Touvet.

Asimismo, investigadores señalaron que será necesario realizar análisis de ADN, que podrían durar varias semanas, para identificar a las víctimas.

La tripulación estaba compuesta por "un navegante con mucha experiencia y un joven piloto que llegó a la base con todos los requisitos y cualificaciones necesarios para volar" un Mirage, dijo Ludovic Humbert, comandante de la base aérea.

"El piloto tenía 450 horas de vuelo", declaró a los periodistas en París el coronel David Pappalardo, portavoz de la Fuerza Aérea y Espacial (AAE).

Según declaró, estaba "en proceso de obtener la cualificación de piloto de combate operativo".

"Al final de la fase táctica del ejercicio de entrenamiento, durante el regreso nocturno, volando con instrumentos, el control de tráfico aéreo perdió el contacto por radio y radar", agregó Pappalardo.

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El avión de combate biplaza Mirage 2000D entró en servicio en 1993. Francia lo ha utilizado en conflictos como Kosovo en 1999, Libia en 2011, Afganistán, Irak, Siria y la región del Sahel en África.

Cabe recordar que en enero de 2019, los dos tripulantes de uno que realizaba un vuelo nocturno a baja altitud fallecieron en el este de Francia. En julio de 2021, la tripulación de otro logró eyectarse cuando su aeronave se estrelló cerca de Nancy.

Francia acaba de finalizar un programa de renovación de su flota de Mirage 2000D, que tiene previsto mantener en servicio hasta la década de 2030.