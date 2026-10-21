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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Francia

Muere piloto de un avión de combate que se estrelló en Francia; buscan al otro tripulante

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Muere piloto de un avión de combate que se estrelló en Francia: autoridades buscan al otro tripulante -AFP
Muere piloto de un avión de combate que se estrelló en Francia: autoridades buscan al otro tripulante -AFP
El accidente se produjo cerca de Rogéville, en los alrededores de Nancy, hacia las 22H40.

Un avión de combate Mirage 2000D se estrelló el martes por la noche en el noreste de Francia durante un vuelo de entrenamiento, causando la muerte de al menos un miembro de la tripulación, indicó este miércoles el ejército.

El accidente se produjo cerca de Rogéville, en los alrededores de Nancy, hacia las 22H40, según esta fuente, que confirmó una información del medio local Ici Lorraine.

Las autoridades lanzaron labores de búsqueda para localizar el segundo miembro de la tripulación, que sigue desaparecido.

Según el prefecto local, Yves Séguy, las condiciones meteorológicas tan malas, cuando tuvo lugar el accidente, impidieron incluso el envío de un helicóptero de rescate a la zona.

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"Noche, niebla, un tiempo extremadamente malo, así que no era concebible", describió Séguy, quien precisó que todas las labores de búsqueda se llevaron a cabo con equipos a pie acompañados por un dron.

El Mirage 2000D es un avión de combate biplaza que entró en servicio en 1993. Francia lo desplegó en la mayoría de los conflictos en los que participó desde entonces, en particular en Kosovo en 1999, en Libia en 2011, en Afganistán, Irak y Siria, así como en el Sahel.

Su carrera ha estado marcada por varios accidentes, como en enero de 2019 en la región montañosa de Jura, en el este de Francia, durante un vuelo nocturno a baja altitud en el que murieron sus dos tripulantes.

En otro accidente, en julio de 2021 en la región de Nancy, la tripulación logró extraerse.

Para mantenerse en servicio hasta la década de 2030, el modelo 2000D ha sido objeto de una renovación denominada de "media vida", cuyo último ejemplar fue entregado al Ejército del Aire y del Espacio en junio.

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