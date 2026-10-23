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Ejército de Colombia

Fuerte enfrentamiento armado entre el Ejército y las 'Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’ paralizó la Troncal del Caribe en Santa Marta: esto se sabe

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Enfrentamiento entre el Ejército y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - Captura de pantalla de redes sociales
Enfrentamiento entre el Ejército y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - Captura de pantalla de redes sociales
El intercambio de disparos se reportó a la altura del puente de Guachaca, en zona rural de Santa Marta. Hasta el momento, no se conoce un balance oficial de personas heridas o fallecidas.

Un enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional e integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’, se reporta en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, Magdalena.

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La situación se presenta a la altura del puente de Guachaca, donde el intercambio de disparos ha generado preocupación entre los habitantes y mantiene en alerta a quienes transitan por este corredor vial. En medio de los hechos, se reportó el cierre total de la Troncal del Caribe en este punto, por lo que se recomienda a conductores y viajeros evitar el sector mientras se verifica la situación de orden público.

Según la información preliminar conocida, hasta el momento no se reportan bajas, de acuerdo con datos del grupo de la Policía. Sin embargo, aún no se cuenta con un balance oficial que permita establecer si hay personas heridas o fallecidas, ni se han precisado las circunstancias que dieron origen al enfrentamiento.

La situación se registra en una zona donde las autoridades han adelantado operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El pasado 21 de septiembre, la Fuerza Pública desarrolló un operativo en el sector de Quebrada del Sol, también en jurisdicción de Guachaca, que dejó siete integrantes de esta estructura neutralizados y tres capturados, según informó la Policía Nacional. Entre los fallecidos se encontraba alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de la organización.

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Estos hechos estuvieron acompañados de alteraciones del orden público y afectaciones a la movilidad en la Troncal del Caribe, corredor que comunica a Santa Marta con La Guajira. Durante esa jornada, también se reportó la quema de dos buses de servicio público, en medio de la tensión generada por las operaciones contra el grupo armado ilegal.

Por ahora, se espera que el Ejército Nacional y las demás autoridades competentes entreguen información sobre el nuevo enfrentamiento, aclaren si hubo personas afectadas y confirmen las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las comunidades.

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