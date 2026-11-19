El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, salió en defensa del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, luego de la controversia generada por una publicación de The New York Times, según la cual Colombia habría rechazado una propuesta de Washington para adelantar operaciones militares conjuntas contra organizaciones narcotraficantes en territorio nacional.

A través de su cuenta de X, Hegseth respaldó el pronunciamiento del mandatario colombiano, quien negó haber rechazado algún ofrecimiento de la administración de Donald Trump y cuestionó la información divulgada por el diario estadounidense.

"Amén, señor presidente. Las noticias falsas no pueden evitarlo. Totalmente falso. Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca. El Departamento de Guerra está con ustedes hasta el final", aseveró.

La respuesta del funcionario estadounidense llegó después de que el presidente publicara un mensaje en el que rechazó categóricamente la versión sobre un supuesto desacuerdo con Washington.

"Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo", manifestó el jefe de Estado.

Posteriormente, el presidente colombiano fue enfático: "No he rechazado ninguna propuesta del gobierno del presidente Donald Trump".

La controversia comenzó luego de que The New York Times publicara que el mandatario colombiano habría comunicado a funcionarios de EE. UU. que, aunque respaldaba la cooperación militar, no contaba con los votos necesarios en el Congreso para permitir la participación de tropas norteamericanas en operaciones contra carteles de la droga dentro del país.

Sin embargo, durante la visita de Hegseth a Bogotá, el canciller colombiano, Omar Bula, explicó que cualquier decisión relacionada con eventuales operaciones conjuntas tendría que pasar por el Congreso de la República.

"Esperamos que pase de la manera más rápida posible. No podemos perder tiempo contra el crimen", sostuvo.

Cabe resaltar que el tema tiene como antecedente el anuncio realizado por Hegseth en agosto de 2026, cuando aseguró que Colombia se sumaría a la Coalición contra los Carteles de las Américas y habló de operaciones militares conjuntas para combatir a las organizaciones narcoterroristas.