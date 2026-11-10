Influencer colombiano volvió a urgencias por fuertes dolores: de esto trataría el problema de salud que preocupa a sus seguidores

El influencer y creador de contenido Yeferson Cossio generó de nuevo preocupación entre sus seguidores luego de mostrar que tuvo que acudir otra vez a un servicio de urgencias por fuertes dolores abdominales. Por medio de sus historias de Instagram, difundió un video en el que aparece acostado en una camilla de un centro médico y acompañó las imágenes con un mensaje que llamó la atención de sus fanáticos.

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“Otra vez pasando la noche por aquí”, escribió Cossio en la publicación, sin dar más detalles acerca de la causa de las molestias ni explicar qué tratamiento estaba recibiendo.

La nueva visita al hospital se conoce días después de que el paisa compartiera otro episodio de salud que igualmente lo llevó a urgencias. En esa ocasión, detalló que sufría fuertes cólicos abdominales y dejó ver parte de los procedimientos médicos a los que fue sometido, entre ellos una canalización y una ecografía.

La repetición de los síntomas despertó inquietud entre sus seguidores, sobre todo porque en su primera atención médica mencionó que los especialistas contemplaban la posibilidad de una apendicitis. No obstante, hasta el momento no confirma que tenga esa condición ni que haya sido sometido a una intervención quirúrgica.

El pasado 2 de noviembre, Cossio publicó imágenes desde una clínica tras experimentar un intenso dolor en el abdomen. En una de sus historias manifestó: “Terminé dizque en urgencias. Al parecer me van a tener que operar de apendicitis”.

El influenciador igualmente enseñó cómo el personal médico le hacía una canalización y compartió una imagen de una ecografía abdominal. En medio de la situación, intentó tomarse el episodio con humor y escribió: “Métanme en arroz”.

Más adelante explicó que permanecía bajo observación y que los médicos evaluaban si podía tratarse con medicamentos o si sería necesario hacer una operación. “El dolor es muy fuerte y la medicina no me deja estar en mis cinco sentidos”, expresó en otro mensaje dirigido a sus seguidores.

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Pese a que la posibilidad de una apendicitis generó comentarios en redes sociales, el creador de contenido no informó públicamente que los exámenes confirmen esa enfermedad. Tampoco se conocen los resultados de la primera ecografía ni la causa específica de los dolores que lo llevaron a su nueva visita al centro asistencial.

De momento, Cossio aún no entrega detalles acerca de cuánto tiempo permanecerá en observación, si necesitará una cirugía o cuándo podrá retomar sus actividades habituales.

La nueva publicación generó mensajes de preocupación y deseos de recuperación entre sus seguidores, que esperan conocer más información sobre su evolución. Mientras tanto, cualquier diagnóstico o explicación del origen de las molestias siguen sin confirmación pública.