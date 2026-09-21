Gobierno de México restringirá el uso de teléfonos móviles en primarias y secundarias a partir de noviembre

El Gobierno de México anunció este lunes un acuerdo nacional unánime con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas para restringir el uso de teléfonos celulares y otras pantallas en las instituciones de educación básica del país, una normativa que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló los alcances de la directriz, la cual establece que los estudiantes podrán portar sus dispositivos dentro de las instalaciones escolares, pero deberán mantenerlos resguardados en sus mochilas durante toda la jornada escolar, incluidos los recesos, salvo situaciones de fuerza mayor o circunstancias particulares.

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“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, que particularmente vinculado con las redes sociales puede tener impactos muy negativos”, sostuvo la mandataria mexicana al explicar los fundamentos de la política pública.

La restricción de uso en aulas y recreos aplica de forma estricta para todos los planteles de primaria y secundaria del territorio nacional a partir del 3 de noviembre.

Las autoridades informaron que la decisión se estructuró tras meses de foros regionales y consultas especializadas, destacando que el 81 % de más de medio millón de profesores participantes coincidió en la necesidad urgente de intervenir ante la interferencia de los dispositivos en el entorno escolar.

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Con esta decisión, México se suma a una tendencia global documentada por la Unesco, organismo que contabiliza que un 58 % de los sistemas educativos a nivel mundial cuentan con restricciones nacionales sobre teléfonos móviles en las aulas con el fin de proteger el proceso de aprendizaje frente a las distracciones digitales.