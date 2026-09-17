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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Cancillería de Colombia

Cancillería colombiana anuncia el restablecimiento de alianzas estratégicas con Israel en materia de seguridad e inteligencia

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El canciller Omar Bula-Foto: tomada de X @CancilleriaCol
El canciller Omar Bula-Foto: tomada de X @CancilleriaCol
Omar Bula ratificó ante el Congreso de la República la decisión de reactivar la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado y las amenazas transnacionales.

El Gobierno de Colombia oficializó la decisión de fortalecer de manera sustancial las relaciones diplomáticas y de cooperación con el Estado de Israel, orientando el acercamiento hacia las áreas de seguridad estratégica, ciberdefensa e inteligencia militar.

Durante su intervención ante el Congreso de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, argumentó que el restablecimiento de los vínculos históricos iniciados formalmente en 1957 tras el reconocimiento diplomático de 1949 resulta indispensable para blindar la soberanía del país frente a las estructuras criminales.

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“Esta relación histórica debe ser recuperada. Israel debe volver a ocupar un lugar relevante en términos de su relación estratégica con Colombia. Se trata de una política que busca proteger los intereses nacionales en primer lugar: Colombia primero”, sostuvo el canciller Omar Bula ante los legisladores.

El reacondicionamiento del trabajo conjunto entre Bogotá y Tel Aviv focaliza sus acciones en la lucha contra el delito transnacional, la alianza permitirá acceder a tecnología y análisis de datos para la neutralización de organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico.

El acuerdo facilitará la capacitación y transferencia técnica para proteger los sistemas de ciberseguridad y defensa de infraestructura computarizada y redes de comunicaciones del Estado.

Ambos países consolidarán mecanismos de cooperación para detectar y congelar activos pertenecientes a redes de lavado de dinero operadas por el crimen organizado.

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La determinación del Ejecutivo marca la restitución de un aliado histórico clave en la doctrina de seguridad colombiana. Al subordinar las decisiones de política exterior a la protección del territorio y al fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la Cancillería busca optimizar la capacidad operativa del Estado frente a los desafíos de seguridad hemisférica.

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