Abrazos, sonrisas y momento familiar: la cercanía de Rubio y De la Espriella que refuerza alianza estratégica

La visita de Marco Rubio a Barranquilla no solo estuvo marcada por una agenda oficial centrada en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y cooperación entre Colombia y Estados Unidos. El encuentro con Abelardo de la Espriella también dejó imágenes de cercanía entre ambos, con abrazos, sonrisas y un trato que evidenció la relación que mantienen mientras los dos gobiernos buscan fortalecer sus vínculos. Uno de los momentos que llamó la atención fue el ambiente distendido durante la jornada, lejos de la formalidad habitual de una reunión diplomática. La visita de Rubio, además, estuvo acompañada por la presencia de su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, que acercó a las familias de ambos países a la cultura de la ciudad. Finalmente, la visita tuvo un componente estratégico: Rubio y De la Espriella acordaron profundizar la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico, mientras Colombia busca fortalecer la relación económica y de inversión con Washington. Así, los gestos de cercanía entre ambos funcionarios se produjeron en medio de un relanzamiento de la relación bilateral y de una agenda común frente a varios desafíos de la región.