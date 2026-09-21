Venezolanos en Florida cuestionan el recibimiento que el gobierno de EEUU le hizo a Delcy Rodríguez

La diáspora venezolana en Florida expresa indignación por el recibimiento que ha tenido Delcy Rodríguez en Estados Unidos, en un momento especialmente delicado para la comunidad venezolana. Mientras continúa la ofensiva migratoria y se multiplican los operativos y arrestos de ICE, el fin de semana un venezolano resultó herido de bala en Texas, en un incidente que aún genera interrogantes.