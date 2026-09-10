El inesperado cantante que Shakira escogió para su nueva colaboración: ¿de quién se trata?

La música colombiana vuelve a ser protagonista a nivel internacional. Shakira y Maluma, dos de los artistas más reconocidos del país, sorprendieron a sus seguidores al confirmar que volverán a unir sus voces en una nueva canción, ocho años después de su última colaboración.

El anuncio tomó por sorpresa a sus fanáticos, quienes durante las últimas horas habían recibido algunas pistas de ambos artistas sobre un proyecto que mantenían en secreto.

La expectativa comenzó cuando Maluma publicó en sus redes sociales un breve mensaje en el que adelantaba que al día siguiente revelaría una nueva colaboración. La publicación rápidamente provocó especulaciones entre sus seguidores, que comenzaron a intentar descubrir quién sería el artista que lo acompañaría en este nuevo lanzamiento.

La incógnita quedó resuelta cuando el cantante paisa compartió una fotografía junto a Shakira, confirmando así que ambos estaban trabajando nuevamente en un proyecto musical. “Nos fuimos mundial con la reina”, escribió Maluma junto a la imagen.

Poco después del anuncio, los dos artistas realizaron una publicación conjunta en Instagram en la que revelaron el nombre de su nueva canción: ‘Agua’. La pieza promocional también incluye la bandera de Colombia, como una clara referencia al origen de ambos intérpretes.

Según informaron los propios artistas, el tema llegará a las plataformas digitales el próximo jueves 17 de septiembre.

Por ahora, se conocen pocos detalles sobre la canción. Shakira y Maluma no han revelado qué género tendrá, cuál será su propuesta musical ni de qué tratará la letra. Tampoco se ha confirmado si el lanzamiento contará con un videoclip oficial o si inicialmente estará disponible únicamente en plataformas de música.

La nueva canción se suma a la historia musical que ambos artistas han construido durante los últimos años. Su primera gran colaboración llegó en 2016 con ‘Chantaje’, uno de los éxitos más importantes de sus respectivas carreras.

Con ‘Agua’, Shakira y Maluma vuelven a encontrarse musicalmente después de varios años, generando gran expectativa entre sus seguidores. Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de emoción y entusiasmo, con usuarios que celebraron el regreso de una de las duplas colombianas más reconocidas de la música internacional.