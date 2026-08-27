Presidente del Atleti, tajante sobre Julián Álvarez: “Está realmente mal y conmigo jamás irá al Barcelona”

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró este jueves que el delantero argentino Julián Álvarez atraviesa un momento crítico a nivel personal y profesional tras haber sido “engañado y confundido” por terceros respecto a su futuro en el mercado de pases.

Desde Mónaco, Gil Marín se refirió a la situación del atacante ausente en los entrenamientos del miércoles y jueves por indisposición tras los pitidos recibidos por la afición rojiblanca en el Metropolitano el pasado domingo.

“Julián está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo. Es una gran persona y un gran profesional, pero ahora mismo pasa por una situación muy difícil. Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros”, expresó el directivo.

Gil, rechazó de manera categórica la posibilidad de que el futbolista termine en las filas del club azulgrana, que presentó en mayo una propuesta de 100 millones de euros en seis plazos.

El dirigente se remitió a la cláusula de rescisión del jugador (500 millones de euros) y criticó duramente las palabras del presidente culé, Joan Laporta.

Gil Marín afirmó que le “repugna la falsedad” de la directiva catalana y garantizó que no negociará bajo ningún concepto con la entidad barcelonista, si Álvarez concluye que es inviable continuar en la capital española, el club buscará un traspaso a una institución diferente.

“Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad. Si él concluye que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona”, sentenció.

El futuro de Julián Álvarez permanece en suspenso mientras el Atlético de Madrid busca blindar su permanencia frente al descontento de la afición y la presión del mercado.

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Con el plazo de transferencias a punto de vencer, la directiva colchonera deja claro su postura: no cederá ante el Barcelona y priorizará recuperar la estabilidad emocional de su estrella antes de definir su continuidad en el Metropolitano.