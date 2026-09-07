Donald Trump propone rebautizar el Estado de Nuevo México, el lago Ontario y el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos sugirió renombrar el estado de Nuevo México y que ahora sea conocido como el estado Nuevo América, que el lago Ontario pase a llamarse lago América y que el estrecho de Ormuz sea rebautizado como el estrecho de Trump. Sus propuestas han suscitado cualquier tipo de comentarios, una de las que alzó la voz fue la gobernadora de Nuevo México, Michelle Grisham, quien señaló que esta idea no es más que una distracción.