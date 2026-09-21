Aumenta el cerco del presidente De la Espriella contra 'Calarcá': revelan imágenes de operación en que fueron abatidos ‘NN’ y ‘Huevo’

En Colombia aumenta el cerco de la Fuerza Pública contra el cabecilla alias Calarcá de las disidencias de las Farc en la ofensiva frontal contra el narcoterrorismo y el crimen ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. El fin de semana hubo nuevos golpes contra estructuras de este jefe criminal. Alias 'Huevo' y alias 'N.N'., cabecillas de la denominada estructura 36 de las Farc, fueron abatidos en el departamento de Antioquia.