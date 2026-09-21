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Régimen venezolano

Habla en NTN24 el exalcalde Javier Oropeza quien fue detenido y excarcelado tras regreso a Venezuela desde el exilio: "Deseamos elecciones inmediatas"

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Afirmó que no puede dar detalles de las razones por las que fue detenido debido a una medida que le fue impuesta.

Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres, Carora, en el Estado Lara, quien estuvo en el exilio los últimos años, habló en NTN24 luego de haber sido detenido y excarcelado en Venezuela horas después de su regreso la semana pasada.

Oropeza, a su retorno en Venezuela, fue detenido por unas horas por parte de agentes del régimen de Delcy Rodríguez.

Afirmó que no puede dar detalles de las razones por las que fue detenido debido a una medida que le fue impuesta.

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“Sobre las razones por las cuales fui llevado a los tribunales no puedo dar declaraciones por unas medidas que me impusieron”, confirmó.

No obstante, se pronunció sobre el momento político de Venezuela y se refirió a la visita a Nueva York de Delcy Rodríguez en el marco de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas que se cumple esta semana en Nueva York.

“Ha conmocionado a muchos venezolanos que deseamos elecciones inmediatas, que hemos sido críticos con este régimen y perseguidos”, afirmó sobre la llegada de Rodríguez a Estados Unidos.

Oropeza insistió en que los venezolanos “queremos y exigimos un cambio de inmediato y enfatizó que Rodríguez no “puede llevar un mensaje de que en Venezuela hay paz y tranquilidad”.

También confirmó que sigue siendo víctimas de persecución y reveló que, incluso, un vehículo lo sigue.

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