Golpe de la justicia a alias ‘Pinocho’ quien no podrá seguir siendo "gestor de paz": el fallo le da la razón al Gobierno de De la Espriella

NTN24 conoció en primicia la decisión de un juez de Bogotá que negó las pretensiones de la tutela que presentó Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, y su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, con la que contemplaban controvertir las decisiones del Gobierno que los dejaron por fuera del esquema de gestores dentro del proceso de paz.

Con esta decisión, sigue vigente la determinación que impide a ‘Pinocho’ continuar como gestor de paz, mientras que las autoridades lo señalan como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y adelantan una operación para encontrarlo.

La tutela fue presentada en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia. En ella, los hermanos Castillo alegaban una presunta vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el derecho a la paz.

El recurso estaba cuestionando las decisiones adoptadas por el Gobierno a finales de agosto y comienzos de septiembre de 2026, por medio de las cuales se desmontaron los espacios de conversación sociojurídica con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La acción judicial llegó de forma inicial al Consejo de Estado, pero esa corporación dictaminó que no tenía competencia para evaluarla en primera instancia y ordenó remitirla a los juzgados administrativos de Bogotá. Ese trámite abrió el camino para que un juez de la capital analizara las pretensiones de los accionantes.

Ahora, según conoció NTN24, el despacho judicial ha negado las pretensiones de la tutela, por lo que queda en firme, en esta instancia, la decisión que dejó sin efecto el reconocimiento de ‘Pinocho’ en el interior del esquema de gestores de paz.

El pronunciamiento judicial ocurre igualmente en un momento particularmente complejo para Fredy Castillo Carrillo. El Gobierno nacional sostiene una intensa operación para lograr su captura y el presidente Abelardo de la Espriella anunció una recompensa de hasta $3.000 millones por información que pueda permitir ubicarlo.

En una alocución, el mandatario indicó que las autoridades distribuyeron más de 5.000 volantes con información acerca de las recompensas y advirtió que ‘Pinocho’ no podría tener una vía fácil para salir del país. “Si ‘Pinocho’ cree que se va a escapar por La Guajira o por Venezuela, que se vaya bajando de ese bus”, afirmó.

El despliegue contra las ACSN se intensificó luego de los hechos de violencia registrados en Santa Marta y otros municipios del Magdalena, tras la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, quien era señalado como segundo cabecilla de esa estructura. El Gobierno ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esa zona.

En medio de estos operativos igualmente fue capturada Yolima Johana Murgas Guzmán, quien estaba señalada por el Gobierno como pareja sentimental de ‘Pinocho’. Según el reporte entregado por el Ejecutivo, las operaciones contra la estructura dejan 23 capturas, además de incautaciones de armas, droga, dinero y otros elementos que las autoridades están relacionado con las actividades de la organización.

El caso tiene además un antecedente internacional. Castillo Carrillo es requerido por Estados Unidos en un proceso de extradición por delitos que tienen relación con concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y porte de armas. La Corte Suprema documentó que la orden de captura con fines de extradición permanece sin materializar.

Así bien, la decisión conocida por NTN24 demuestra un nuevo capítulo en el caso de ‘Pinocho’: la justicia negó las pretensiones de la tutela con la que pretendía mantener su reconocimiento dentro del proceso de paz, mientras el Gobierno da una recompensa millonaria por información que conduzca a su ubicación y captura.