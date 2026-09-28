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Cártel Jalisco Nueva Generación

Cayó en Medellín alias ‘El Mexicano’, señalado de ser enlace del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colombia: pagaría hasta 15.000 dólares mensuales a estructuras como el Clan del Golfo

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Cayó en Medellín alias ‘El Mexicano’ - Foto_ Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Cayó en Medellín alias ‘El Mexicano’ - Foto_ Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Fredy Chacón fue ubicado en una lujosa propiedad del sur de Medellín y quedó a disposición de Migración Colombia.

Las autoridades de Medellín dieron a conocer nuevos detalles sobre el procedimiento en el que fue ubicado Fredy Chacón, conocido con el alias de ‘El Mexicano’, señalado como presunto articulador en Colombia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las principales organizaciones criminales de origen mexicano.

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El hombre fue localizado en una lujosa propiedad del sur de Medellín, en un operativo coordinado entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, quedó a disposición de Migración Colombia, debido a que no tendría un requerimiento judicial vigente por parte de un juzgado colombiano.

Según la información entregada a las autoridades colombianas por organismos de Estados Unidos, entre ellos el FBI, los U.S. Marshals y la DEA en México, Chacón tendría antecedentes en ese país por delitos que incluyen agresión agravada con arma, conductas relacionadas con armas y secuestro extorsivo. Además, desde 2015 habría sido identificado como integrante de la organización criminal conocida como Mexican Mafia, también llamada ‘La Eme’.

Las investigaciones en Colombia buscan establecer, además, cuáles serían sus posibles conexiones con organizaciones criminales que tienen presencia en el país. Según información recopilada por las autoridades, alias ‘El Mexicano’ habría realizado pagos de entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales a integrantes del grupo delincuencial organizado La Terraza y a subestructuras del Clan del Golfo.

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De acuerdo con la información presentada, esos recursos presuntamente estarían destinados a garantizar protección, facilitar sus desplazamientos por el Valle de Aburrá y custodiar cargamentos de estupefacientes. También se investiga una posible red de protección conformada principalmente por policías retirados y el uso de al menos dos vehículos blindados.

Durante el procedimiento en la propiedad fueron incautados cuatro computadores, dos tabletas, siete discos duros, seis teléfonos celulares y dos memorias USB, además de documentos y agendas. Todo este material quedó a disposición de la Fiscalía para los respectivos análisis y peritajes, con los que se busca determinar el alcance de las posibles operaciones y conexiones financieras de Chacón.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información sobre los posibles vínculos de alias ‘El Mexicano’ con organizaciones criminales transnacionales y estructuras que operan en Colombia. Al no existir un requerimiento judicial colombiano vigente, Chacón quedó a disposición de Migración Colombia, entidad que deberá adelantar el procedimiento correspondiente frente a su permanencia en el país, mientras avanzan las actuaciones relacionadas con los requerimientos internacionales.

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