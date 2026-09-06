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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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Enzo Fernández

Kevin De Bruyne no se guardó nada y cuestionó que Enzo Fernández sea su sucesor en el Manchester City

septiembre 6, 2026
Por: Diana Pérez
Kevin De Bruyne y Enzo Fernández | Fotos: EFE
Kevin De Bruyne y Enzo Fernández | Fotos: EFE
La reciente llegada del argentino Enzo Fernández al Manchester City procedente del Chelsea parece no haberle sentado muy bien a todos.

La reciente llegada del argentino Enzo Fernández al Manchester City procedente del Chelsea parece no haberle sentado muy bien a todos, en especial a uno de los máximos referentes de los 'Citizens'.

Fernández, por el que el City pagó 146 millones de euros, portará el icónico dorsal número '17' asociado al excentrocampista del conjunto inglés Kevin De Bruyne.

El belga, considerado uno de los máximos ídolos del Manchester, fue cuestionado sobre si cree que el argentino pueda llegar a ocupar su lugar y ser su "sucesor" bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca.

Sin embargo, para De Bruyne esto no es una posibilidad, así lo dijo durante su reciente entrevista con el medio Nieuwsblad Sport.

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En la entrevista, el centrocampista del Napoli comentó: "¿Los aficionados del Manchester City llamando a Fernández mi sucesor? Sinceramente, creo que eso es un poco excesivo".

"Enzo es un buen jugador, no digo que no lo sea. Tiene calidad, tiene potencial y puede convertirse en un centrocampista muy importante. Pero, si somos completamente sinceros, no creo que esté ni remotamente cerca del nivel al que yo jugaba en el Manchester City", agregó.

Además, se refirió al precio que pagó el Manchester City por el argentino y las expectativas que esto puede llegar a generar en la afición del club, así como la presión que puede tener el futbolista.

"A veces siento que la gente lo ha sobrevalorado por el precio que pagaron y por lo que ha logrado con Argentina. 125 millones de libras no te convierten automáticamente en un mediocampista de clase mundial".

Y aclaró que para que Enzo pueda convertirse en su sucesor tiene que "demostrarlo en el campo" porque "quedarse con mi camiseta número 17 es una cosa, reemplazar a Kevin De Bruyne es algo completamente diferente".

Lo cierto es que el argentino ya debutó con el City en el reciente partido que enfrentó ante Coventry City y fue parte del gol del triunfo de los 'Citizens' ganándose al final del encuentro una gran ovación de los aficionados.

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