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Abelardo de la Espriella
Programa: Club de Prensa

Golpes contundentes en Colombia: Gobierno De la Espriella incauta toneladas de coca y abate cabecillas

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Las autoridades de Colombia han intensificado sus operaciones contra estructuras narcocriminales, logrando golpes contundentes en diferentes regiones del país. Los resultados evidencian un cambio significativo en la estrategia gubernamental frente al narcotráfico y grupos armados ilegales, a pocos meses de la llegada del presidente Abelardo de la Espriella al poder. Recientemente, De la Espriella informó sobre la captura de cinco personas y la incautación de 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína durante un operativo en Turbo, departamento de Antioquia. A estas operaciones se suman otras más como el abatimiento de alias Sarria en zona rural de Buga, Valle del Cauca.

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