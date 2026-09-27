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Domingo, 27 de septiembre de 2026
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Ecuador

Ecuador apuesta por el turismo para impulsar el empleo y la economía

septiembre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Silvana Elizabeth Peñerrera Toledo, viceministra de Producción, Industria y Turismo de Ecuador, analizó en NTN24 las estrategias del Gobierno para fortalecer el sector turístico.

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