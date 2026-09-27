Ecuador Ecuador apuesta por el turismo para impulsar el empleo y la economía septiembre 27, 2026 Por: Redacción NTN24 Silvana Elizabeth Peñerrera Toledo, viceministra de Producción, Industria y Turismo de Ecuador, analizó en NTN24 las estrategias del Gobierno para fortalecer el sector turístico. También le puede interesar Ecuador Ecuador apuesta por el turismo para impulsar el empleo y la economía Líder ¿Qué sigue tras la caída de cabecilla guerrillero y pieza clave en el asesinato de Miguel Uribe? SEBIN Miembros del SEBIN que infiltraron Gran Rodada por la Libertad de Venezuela fueron sacados a gritos por manifestantes Vente Venezuela Liberan a dirigente de Vente Venezuela que fue capturado por el régimen en Gran Rodada por la Libertad este domingo Educación ¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina? Huracán México en alerta por el huracán Polo que alcanzó categoría 5 antes de tocar tierra este lunes Compartir en: