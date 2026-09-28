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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Medellín

Otro golpe al grupo criminal La Sierra: capturado alias ‘Tokis’, señalado coordinador de esta estructura, e incautadas 4.000 dosis de marihuana y 1.500 de cocaína

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Otro golpe al grupo criminal La Sierra - Foto_ Fico Gutiérrez - X
Otro golpe al grupo criminal La Sierra - Foto_ Fico Gutiérrez - X
En el procedimiento también fue localizado un revólver calibre 38 y un proveedor para arma calibre 5,56 milímetros, elementos que fueron incorporados al material recopilado durante los allanamientos.

Cuatro procedimientos de registro y allanamiento adelantados en Medellín permitieron a las autoridades capturar a dos personas y retirar de circulación miles de dosis de sustancias estupefacientes, además de armas, municiones y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Uno de los detenidos fue identificado por las autoridades con el alias de ‘Tokis’, a quien señalan de desempeñarse como coordinador del Grupo Delincuencial Organizado La Sierra. Su captura se produjo en flagrancia durante las diligencias realizadas en diferentes puntos de la ciudad.

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Según la información divulgada por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, el operativo permitió establecer la presencia de una cantidad considerable de sustancias que, según el reporte oficial, estaban representadas en aproximadamente 4.000 dosis de marihuana y 1.500 dosis de cocaína. El material fue incautado y quedó bajo custodia de las autoridades para las respectivas actuaciones judiciales.

Asimismo, además de los estupefacientes, los investigadores encontraron un revólver calibre 38 y munición. En el procedimiento también fue localizado un proveedor para arma calibre 5,56 milímetros, elementos que fueron incorporados al material recopilado durante los allanamientos.

Del mismo modo, se incautaron varios elementos de intendencia que tendrían referencias relacionadas con el Clan del Golfo. Las autoridades deberán establecer la procedencia de estos objetos y determinar si existe alguna relación con las actividades que son materia de investigación.

La cantidad de droga encontrada constituye uno de los principales elementos del procedimiento. Las autoridades adelantan las verificaciones necesarias para establecer su origen, destino y posible relación con las actividades atribuidas al grupo delincuencial La Sierra.

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El caso de alias ‘Tokis’ también está relacionado con otra investigación que permanece abierta por hechos registrados el pasado 9 de septiembre en la Institución Educativa Gabriel García Márquez. En ese episodio estaría involucrado un menor de edad.

Los dos capturados y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes. Será dentro de este procedimiento donde se definirán las circunstancias de las capturas y la situación jurídica de los detenidos.

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