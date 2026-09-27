Claudia Macero, colaboradora de María Corina Machado, llegó a Venezuela tras más de dos años en el exilio

Claudia Macero, colaboradora de la líder de la democracia María Corina Machado, arribó este domingo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras dos años y siete días en el exilio, en medio de una creciente expectativa sobre el inminente retorno de la propia Machado a territorio venezolano.

Macero formó parte del grupo de dirigentes de Vente Venezuela que permanecieron refugiados durante trece meses en la embajada de Argentina en Caracas, período durante el cual el régimen venezolano emitió dos órdenes de captura en su contra: una en diciembre de 2023 y otra en marzo de 2024.

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Henry Alviarez, coordinador político de Vente Venezuela, declaró en el aeropuerto que "esto viene como en seguidilla, en las próximas horas, en las próximas semanas" y añadió que el retorno "es la antesala de lo que tanto anhelamos como nación". Alviarez confirmó que Macero retomará sus funciones en el área de comunicaciones del partido, labor que había continuado desarrollando desde el exterior.

El regreso de Macero se produce días después de que el activista Carlos Azuaje adelantara en el programa La Tarde que "en las próximas horas" María Corina Machado podría entrar al país. "Preferiblemente, prefiero decirlo así, en las próximas horas, si Dios quiere, vamos a tener a la líder nacional María Corina Machado", declaró Azuaje.

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El equipo de Machado denunció esta semana que la líder de la democracia realizó tres intentos frustrados de regresar a Venezuela, incluyendo uno en el que las islas de Bonaire, Aruba y Curazao negaron el permiso de aterrizaje de su aeronave, según las denuncias difundidas.

El domingo, miles de venezolanos participaron en la "Gran Rodada Nacional por la Libertad" en múltiples estados del país, incluyendo Bolívar, Barinas, Zulia, Lara, Falcón, Guárico, Carabobo, Miranda y Vargas. Los manifestantes, vestidos de azul y movilizándose en motos, autos y a pie, exigieron el regreso seguro de María Corina Machado, además de un cronograma electoral y elecciones presidenciales para 2027.