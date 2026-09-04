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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Colombia volverá a cruzarse con la Vinotinto femenina de fútbol en una doble fecha amistosa

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Selección Colombia Femenina - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina - Foto: EFE
El duelo va a tener como antecedente el reciente partido entre ambas selecciones, que terminó con definición desde el punto penal.

La Selección Colombia Femenina de Mayores va a enfrentar a Venezuela en dos partidos amistosos durante la fecha FIFA de octubre en una nueva oportunidad para los equipos de medir fuerzas y calibrar sus plantillas.

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La Federación Colombiana de Fútbol aseguró este viernes que el equipo va a tener a la Vinotinto femenina como rival en la próxima ventana internacional.

Los encuentros se jugarán en octubre y servirán como parte de la preparación de las dos selecciones para sus siguientes juegos internacionales. La programación al detalle de los partidos, incluyendo escenarios y horarios, va a ser ser precisada por las respectivas federaciones.

El cruce también va a tener un antecedente reciente. Colombia y Venezuela se vieron las caras el pasado 4 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, en un partido que finalizó 2-2 después de 120 minutos y se definió desde el punto penal.

En esa oportunidad, Colombia ganó 4-3 en la tanda, resultado que le dejó avanzar en el campeonato.

La rivalidad entre estas dos selecciones igualmente tuvo un capítulo en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. El 10 de abril de 2026, Colombia venció 2-1 a Venezuela en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

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Ahora bien, el nuevo enfrentamiento va a tener un carácter distinto al tratarse de partidos amistosos. Para la Vinotinto femenina significará una nueva posibilidad de competir ante uno de sus rivales regionales y para Colombia, seguirá siendo parte de su proceso de preparación y evaluación de jugadoras.

La Federación Colombiana de Fútbol indicó que la selección femenina de mayores de nuevo tendrá que reunirse en octubre para enfrentar estos dos juegos ante Venezuela.

El calendario de la fecha FIFA haría que las dos selecciones otra vez se encuentren poco tiempo tras aquel partido que se definió desde los doce pasos, pero esta vez con el objetivo puesto en la preparación y no en la disputa de un título.

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