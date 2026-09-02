El expelotero venezolano Magglio Ordóñez fue seleccionado en la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

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Tal distinción tiene que ver con la categoría de 'jugadores contemporáneos'.

El criollo ingresa junto a Albert Pujols y Yadier Molina (quienes lideraron unánimes) y Edwin Encarnación.

La ceremonia de esta selección está programada para diciembre de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas, Puerto Rico.

Magglio Ordóñez jugó 15 temporadas con los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit.

Este exjugador de béisbol registró 2156 hits, 294 jonrones y un promedio de bateo de .309 en Grandes Ligas.

Asimismo, acumuló seis selecciones al Juego de Estrellas, tres Bates de Plata y el campeonato de bateo de la Liga Americana en 2007.

En cuanto a la LVBP, jugó durante 13 temporadas (principalmente con los Caribes de Anzoátegui, debutando en la 1991-92 hasta la 2003-04).