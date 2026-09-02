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El expelotero venezolano Magglio Ordóñez fue seleccionado en la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol Latino

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Expelotero venezolano Magglio Ordóñez - Foto de archivo: EFE
Expelotero venezolano Magglio Ordóñez - Foto de archivo: EFE
El criollo ingresa junto a Albert Pujols y Yadier Molina (quienes lideraron unánimes) y Edwin Encarnación.

El expelotero venezolano Magglio Ordóñez fue seleccionado en la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

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Tal distinción tiene que ver con la categoría de 'jugadores contemporáneos'.

El criollo ingresa junto a Albert Pujols y Yadier Molina (quienes lideraron unánimes) y Edwin Encarnación.

La ceremonia de esta selección está programada para diciembre de 2026 en el Centro de Bellas Artes de Caguas, Puerto Rico.

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Magglio Ordóñez jugó 15 temporadas con los Medias Blancas de Chicago y los Tigres de Detroit.

Este exjugador de béisbol registró 2156 hits, 294 jonrones y un promedio de bateo de .309 en Grandes Ligas.

Asimismo, acumuló seis selecciones al Juego de Estrellas, tres Bates de Plata y el campeonato de bateo de la Liga Americana en 2007.

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En cuanto a la LVBP, jugó durante 13 temporadas (principalmente con los Caribes de Anzoátegui, debutando en la 1991-92 hasta la 2003-04).

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