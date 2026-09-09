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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Régimen de Nicaragua

Régimen de Nicaragua cierra su embajada en República Dominicana tras rechazo a ley de Ortega que impide participación de la oposición en elecciones

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Embajada de Nicaragua en Santo Domingo - Foto: EFE
Embajada de Nicaragua en Santo Domingo - Foto: EFE
El 23 de julio el gobierno dominicano llamó a consultas a su embajadora en Managua y desde entonces la delegación diplomática quedó bajo la responsabilidad de un encargado de negocios

El régimen de Nicaragua cerró este miércoles su embajada en República Dominicana, en medio del conflicto diplomático entre ambos países tras el anuncio de Daniel Ortega de una reforma que impide la participación de opositores en las elecciones.

El 23 de julio el gobierno dominicano llamó a consultas a su embajadora en Managua y desde entonces la delegación diplomática quedó bajo la responsabilidad de un encargado de negocios. Lo mismo sucedió en la representación nicaragüense en Santo Domingo.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana toma nota de la decisión del gobierno de la República de Nicaragua de cerrar su embajada en Santo Domingo", dijo la cancillería dominicana en un comunicado.

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El cierre de la embajada ocurre unos días después de que la Asamblea de Nicaragua en control de Ortega aprobara una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones.

Las diferencias entre los dos países se iniciaron con el anuncio del régimen de Ortega en julio de esta reforma que amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes participan en "actos golpistas, traición a la patria" o solicitan "intervención militar".

La medida apunta a asegurar la sucesión presidencial en la familia del octogenario exguerrillero y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

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El gobierno del presidente dominicano Luis Abinader se ha distanciado también de Cuba, al expulsar a mediados de agosto a nueve miembros de la embajada cubana y a sus familias, sin dar a conocer los motivos de este retiro.

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